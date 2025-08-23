HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Emelec vs Independiente del Valle EN VIVO: ¿dónde ver el partido de Christian Cueva por la fecha 26 de la LigaPro de Ecuador?

En el estadio George Capwell, Emelec recibe a Independiente del Valle con el objetivo de sumar y acercarse a puestos de clasificación a torneos internacionales. Christian Cueva se perfila para ser titular.

Emelec e Independiente del Valle jugarán desde las 3.30 p. m. Foto: composición LR/Ariana Espinoza
Emelec e Independiente del Valle jugarán desde las 3.30 p. m. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Emelec vs Independiente del Valle se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 24 de agosto por la fecha 26 de la LigaPro de Ecuador. El equipo de Christian Cueva chocará ante IDV en el Estadio George Capwell, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). La transmisión estará a cargo de Zapping TV y El Canal del Fútbol. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

En lo deportivo, el Bombillo atraviesa un buen momento, ya que ganó su último enfrentamiento ante Técnico Universitario. Sin embargo, la polémica se generó días después del partido, cuando algunos medios ecuatorianos aseguraron que algunos jugadores del plantel eléctrico organizaron una fiesta de 18 horas.

PUEDES VER: Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: Tú tienes la responsabilidad

lr.pe

¿A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle?

En Perú, el partido entre Emelec vs Independiente del Valle por la liga ecuatoriana comenzará desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Emelec vs Independiente del Valle?

En Ecuador, el cotejo entre Emelec vs Independiente del Valle será transmitido por Zapping TV y El Canal del Fútbol. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

  • Canadá: Fanatiz
  • Estados Unidos: Fanatiz

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...

lr.pe

Emelec vs Independiente del Valle: posibles alineaciones

Así formarían ambos equipos para esta jornada de la LigaPro de Ecuador.

  • Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Fernando León, Luis Castillo; Sergio Quintero, Alfonso Barco; Alexander González, Christian Cueva, Maicon Solís y Facundo Castelli.
  • Independiente del Valle: Villar, Fernández, Carabajal, Schunke, Cortez, Alcívar, Guagua, Cazares, Rodríguez, Ibarra y Spinelli.

Emelec vs Independiente: últimos enfrentamientos

Así le fue a ambos equipos cada vez que se enfrentaron.

  • Independiente del Valle 1 - 2 Emelec, LigaPro
  • Independiente del Valle 2 - 1 Emelec, LigaPro
  • Emelec 0 - 0 Independiente del Valle, LigaPro
  • Independiente del Valle 2 - 1 Emelec, LigaPro
  • Emelec 2 - 3 Independiente del Valle, LigaPro
  • Emelec 2 - 3 Independiente del Valle, LigaPro
