Christian Cueva advierte acciones legales contra diario de Ecuador por involucrarlo en fiesta de 18 horas: "Afecta mi reputación personal"

El volante peruano señaló que no fue parte de la fiesta de varias horas tras triunfo de Emelec y exigió que el medio rectifique su información lo más pronto posible.

Christian Cueva volvió a jugar con Emelec en la victoria ante Técnico Universitario. Foto: difusión
Christian Cueva volvió a jugar con Emelec en la victoria ante Técnico Universitario. Foto: difusión

Christian Cueva está en el ojo de la tormenta en Ecuador. En las últimas horas, el volante de la selección peruana fue involucrado en una presunta fiesta de 18 horas organizado por los propios jugadores de Emelec. De acuerdo a la información de medios ecuatorianos como Expreso y Extra, 'Aladino' formó parte de esta celebración después del triunfo de su equipo ante Técnico Universitario en la reciente fecha de la LigaPro. Inmediatamente, Cueva se pronunció y dejó en claro que él no estuvo en esta velada.

Sin embargo, este pronunciamiento no fue suficiente para el futbolista de 33 años. Por ello, decidió compartir un comunicado para señalar que tomará acciones legales contra el medio Extra en caso no rectifique su información sobre la fiesta en la cual asegura que no participó.

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Cueva advierte medidas contra diario de Ecuador tras ser involucrado en fiesta

"He tenido conocimiento de la publicación realizada en su medio, de fecha 20 de agosto del presente año 2025, en la cual se menciona mi nombre, afectando mi reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec, equipo al que represento con orgullo y responsabilidad", dijo en un principio.

En este sentido, les pidió que corrijan la información brindada al público. "En virtud de lo anterior, solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo máximo de 24 horas, utilizando los mismos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos", agregó.

Finalmente, advirtió tomar medidas si no rectifican su noticia. "De no atender este requerimiento, me veré en la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes, para lo cual autorizo expresamente al abogado Josué Aquiles González Medina para que actúe en mi nombre y representación en todas las gestiones legales necesarias", concluyó.

Comunicado de Christian Cueva. Foto: Instagram.

Comunicado de Christian Cueva. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: El único peruano en Copa Libertadores

lr.pe

Emelec respalda a Cueva tras ser involucrado en fiesta

A través de un comunicado, Emelec se pronunció sobre la fiesta de los jugadores de su plantel. En concretó, el Bombillo respaldó a Christian Cueva y anunció que iniciarán una investigación para saber la verdad de los hechos.

"El club procedió a abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos. Cabe recalcar que como club no hemos recibido ninguna denuncia, imágenes o videos. El club lamenta que este tipo de información se produzcan y afecten la imagen institucional cuya defensa jamás podremos claudicar", se puede leer en su pronunciamiento.

