Deportes

Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

Luego de perderse varios partidos por lesión, Christian Cueva volvió a tener minutos con la camiseta de Emelec en la LigaPro de Ecuador. El regreso del peruano generó una fuerte discusión.

Christian Cueva fue clave para que Emelec se aleje de la zona de descenso de la LigaPro. Foto: composición LR/El Canal del Fútbol/Emelec
Christian Cueva fue clave para que Emelec se aleje de la zona de descenso de la LigaPro. Foto: composición LR/El Canal del Fútbol/Emelec

El regreso de Christian Cueva a los campos de juego generó muchas opiniones divididas en el fútbol ecuatoriano. Luego de superar su lesión, el volante peruano contó con varios minutos en el triunfo 1-0 de Emelec sobre Técnico Universitario por la fecha 25 de la LigaPro. La actuación del popular 'Aladino' no pasó desapercibida en los medios del vecino país.

En medio de este panorama, la prensa norteña protagonizó un acalorado debate sobre si el exvolante de Cienciano y Alianza Lima debe ser titular en el equipo comandado por Guillermo Duró.

PUEDES VER: José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: '¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?'

lr.pe

Cueva provoca discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso

"Contra Libertad no estaba Cueva y el equipo generó. Yo no comparto que Cueva tenga que estar sí o sí (...)", fueron los primeros descargos del periodista Miguel García.

Dicha opinión no fue compartida por su colega Raúl Avilés, quien consideró que un jugador de la talla de Christian Cueva le da calidad al funcionamiento de Emelec. "Cueva le da una pincelada de calidad y garantía. El fútbol no es solo correr, luchar y patear (...). El partido que ganaron, que se lesionó Cueva, generó en una pierna uno o dos pases gol", apuntó.

En ese sentido, García se mostró de acuerdo con los argumentos de su colega; sin embargo, consideró que esto no es suficiente para el funcionamiento colectivo de un equipo

"Cueva debe ser el jugador más técnico del torneo, pero en función de equipo... ¿De qué te sirve tener aquí a Cueva y al equipo replegado atrás? Cuando le lleguen pelotazos, ¿qué va a hacer Cueva? Vuelvo y repito, hay que pensar en función de equipo. En ningún momento he dicho que es un problema, solo he dicho que si están Castelli y el 'Tin' Angulo, los 2 vayan de punta", agregó.

"El fútbol es práctico. Si tengo un jugador que piensa y lo traen para que haga pensar a Emelec, ¿lo voy a dejar en el banco porque a usted no le agrada? Yo no voy a decirle a Barco, Cevallos o Quintero que me manejen un equipo, cuando tengo un tipo cerebral. Cuando tienes un tipo de esa categoría da los tiempos (...)", concluyó Avilés.

PUEDES VER: Paulo Autuori estalla contra periodista en conferencia tras victoria de Sporting Cristal ante Binacional: 'No me vengas con eso'

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Christian Cueva con Emelec?

El próximo partido de Emelec será el domingo 24 de agosto frente a Independiente del Valle. Ambas escuadras se verán las caras desde las 3.30 p. m. en el Estadio George Capwell.

