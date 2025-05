André Carrillo está atravesando un nuevo despertar en su carrera futbolística. Luego de haber perdido peso en Arabia Saudita con Al-Qadisiya, el futbolista de la selección peruana tomó un rumbo completamente diferente: firmó por Corinthians, salvó la categoría cuando llegó, conquistó el Paulistao y se encuentra en puestos de clasificación en la Copa Sudamericana. Sin embargo, muchos no saben que antes de convertirse en nuevo jugador del Timao, la 'Culebra' estuvo a nada de firmar por un club peruano, precisamente Universitario de Deportes.

En una entrevista con el programa de YouTube 'La fe de Cuto', el hoy mediocampista de 33 años reveló que tuvo conversaciones con Jean Ferrari para regresar al Perú. Sin embargo, señaló que los diálogos no llegaron a un buen puerto por otros motivos y resaltó que tomó la mejor decisión de elegir el Timao: "Estaba pensando en volver a Perú y hablé con mi mamá, hablé con un club peruano, hablé con Jean y por uno que otro motivo no continuaron esas conversas y tomé la mejor decisión de venir a Corinthians".

¿Qué dijo André Carrillo sobre Corinthians?

El exjugador del Sporting Lisboa y Al-Hilal, confesó que tenía bastante temor de elegir Corinthians, porque se encontraba en una zona de confort en Arabia Saudita.

"Cuando se me presentó esta oportunidad, tenía un poco de temor porque no me estaba yendo bien en la selección, sentía que un club de Arabia no me querían (…) estaba en una zona de confort donde no quería críticas y estaba tranquilo. Cuando salí de Arabia no dudé en cogerlo porque es un club gigante. Me costó muchísimo porque estaba en un nivel bajísimo por el relajo y hoy por hoy lo estoy disfrutando. Me siento un jugador importante en el equipo y estoy disfrutando demasiado en Corinthians. Hoy por hoy es el club más grande en el que he jugado en toda mi carrera".

No obstante, confesó que habló con Paolo Guerrero para saber cuál era el presente del club Timao y cómo se manejaba la presión en Brasil.

"Llamé a Guerrero, porque es un referente e ídolo. Poco a poco tenemos más relación, hablo con él. Lo primero que hice fue llamarlo y decirle cómo era la situación del club porque estaba como loco. Me dijo que 'cuando las cosas bien, te va de put****, pero cuando va mal, la depresión te puede jugar en contra'. Estoy acostumbrado a jugar en clubes grandes. Cuando llegué estaban peleando el descenso y nunca había pasado algo así en mi carrera. Era un reto para mí y con la confianza del entrenador dije, vamos".

"Sinceramente, yo tenía ofertas, tuve una semana como jugador libre y tenía ofertas malas de países qu no me gustaban. Estaba pensando en volver a Perú y hablé con mi mamá, hablé con un club peruano, hablé con Jean y por uno que otro motivo no continuaron esas conversas y tomé la mejor decisión de venir a Corinthians, por suerte las cosas se dieron mejor de las que esperaba y estamos disfrutando".