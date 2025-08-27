En una reciente edición del programa 'Doble Punta', se entrevistó al jugador de Universitario de Deportes, Edison Flores, quien habló sobre diversos temas tanto personales como deportivos. Sin embargo, se le consultó acerca de una polémica protagonizada por Raúl Ruidíaz, quien publicó un video en Instagram cantando una canción en la que mencionaba el número '4', lo cual fue interpretado como una burla por parte de los hinchas cremas.

Como se recuerda, Universitario perdió 4-0 contra Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores, y horas después 'la Pulga' compartió dicho video, generando críticas tanto de los aficionados como de periodistas deportivos. Ante esto, Flores señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones.

Edison Flores habla sobre el polémico video de Raúl Ruidíaz

Al ser consultado sobre el video, Flores comentó que, si bien algunos jugadores de Universitario se sintieron aludidos, cada quien es responsable de sus actos. Además, destacó que eso no quita que Ruidíaz sea hincha de la 'U'.

"Algunos compañeros se sintieron aludidos por el video de Raúl Ruidíaz (tras la derrota con Palmeiras). Cada uno es responsable de sus acciones, yo no lo he visto y no puedo opinar al respecto, pero eso no quita que Raúl sea hincha de la 'U' y quiera lo mejor para el club", explicó Flores.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz tras su polémico video?

Como se recuerda, en una historia de Instagram, la 'Pulga' se grabó cantando una canción en la que se mencionaba el número "4". En tono jocoso, el exjugador del Seattle Sounders FC añadió unas palabras en portugués: "Algo va a suceder ahora", lo que provocó la reacción de varios hinchas de la 'U'. Días después, Ruidíaz aclaró que el video no tenía la intención de burlarse de Universitario, señalando que suele compartir este tipo de contenidos antes de sus partidos y que esta ocasión no fue la excepción. Asimismo, lamentó la ola de críticas que recibió por el material.