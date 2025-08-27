HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Deportes

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

"Eso no quita que Raúl sea hincha de la 'U'", fueron las palabras del jugador de Universitario, quien en una reciente entrevista fue consultado por ese polémico video.

Edison Flores se pronunció sobre el polémico video de Raúl Ruidíaz. Foto: composición LR/captura Doble Punta/captura de X
Edison Flores se pronunció sobre el polémico video de Raúl Ruidíaz. Foto: composición LR/captura Doble Punta/captura de X

En una reciente edición del programa 'Doble Punta', se entrevistó al jugador de Universitario de Deportes, Edison Flores, quien habló sobre diversos temas tanto personales como deportivos. Sin embargo, se le consultó acerca de una polémica protagonizada por Raúl Ruidíaz, quien publicó un video en Instagram cantando una canción en la que mencionaba el número '4', lo cual fue interpretado como una burla por parte de los hinchas cremas.

Como se recuerda, Universitario perdió 4-0 contra Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores, y horas después 'la Pulga' compartió dicho video, generando críticas tanto de los aficionados como de periodistas deportivos. Ante esto, Flores señaló que cada persona es responsable de sus propias acciones.

PUEDES VER: ‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

lr.pe

Edison Flores habla sobre el polémico video de Raúl Ruidíaz

Al ser consultado sobre el video, Flores comentó que, si bien algunos jugadores de Universitario se sintieron aludidos, cada quien es responsable de sus actos. Además, destacó que eso no quita que Ruidíaz sea hincha de la 'U'.

"Algunos compañeros se sintieron aludidos por el video de Raúl Ruidíaz (tras la derrota con Palmeiras). Cada uno es responsable de sus acciones, yo no lo he visto y no puedo opinar al respecto, pero eso no quita que Raúl sea hincha de la 'U' y quiera lo mejor para el club", explicó Flores.

PUEDES VER: Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

lr.pe

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz tras su polémico video?

Como se recuerda, en una historia de Instagram, la 'Pulga' se grabó cantando una canción en la que se mencionaba el número "4". En tono jocoso, el exjugador del Seattle Sounders FC añadió unas palabras en portugués: "Algo va a suceder ahora", lo que provocó la reacción de varios hinchas de la 'U'. Días después, Ruidíaz aclaró que el video no tenía la intención de burlarse de Universitario, señalando que suele compartir este tipo de contenidos antes de sus partidos y que esta ocasión no fue la excepción. Asimismo, lamentó la ola de críticas que recibió por el material.

Notas relacionadas
Álex Valera contundente tras el picante cruce con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Universitario: "Fue una calentura"

Álex Valera contundente tras el picante cruce con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Universitario: "Fue una calentura"

LEER MÁS
‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

LEER MÁS
Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Michael Succar revela la razón por la que Martín Távara no fue convocado por la selección peruana: ''Perdía muchos balones''

Michael Succar revela la razón por la que Martín Távara no fue convocado por la selección peruana: ''Perdía muchos balones''

LEER MÁS
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota