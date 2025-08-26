Pedro Aquino se convirtió en el sexto refuerzo de Alianza Lima en el último mercado de pases. Foto: composición LR/captura de estoeslau1924

Pedro Aquino se convirtió en el sexto refuerzo de Alianza Lima en el último mercado de pases. Foto: composición LR/captura de estoeslau1924

El clásico entre Universitario y Alianza Lima, disputado el pasado fin de semana por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, dejó una escena particular que, por la misma naturaleza del partido, no se suele ver con frecuencia. Al finalizar el encuentro, Pedro Aquino, quien había ingresado al campo en la etapa complementaria, intercambió camisetas con otro futbolista de la 'U'. Pero no todo quedó ahí, el volante nacional decidió colocarse la indumentaria, como símbolo de que la rivalidad solo son los 90 minutos. Ante esto, Jean Pierre Archimbaud, otro jugador que también entró de recambio, tuvo una particular reacción.

Tras ver que Pedro Aquino tenía la camiseta del 'compadre', el popular 'Lalito', formado en las divisiones menores de Alianza Lima, decidió acercarse a él y quitársela.

Pedro Aquino se colocó la camiseta de Universitario tras el partido

Pedro Aquino ingresó al minuto 68 del segundo tiempo por Alessandro Burlamaqui. La popular 'Roca' se convirtió en el último refuerzo de Alianza Lima para esta segunda temporada.