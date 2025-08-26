HOYSuscripcion LR Focus

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
El goleador peruano de la Liga 1 que no fue considerado por Óscar Ibáñez: tiene mejores números que los convocados

Ante la baja de Álex Valera, el DT de la selección peruana llamó de urgencia otro jugador de la 'U', pero dejó al margen a un delantero que la viene 'rompiendo' en el torneo local.

Como parte de la renovación que alista para la selección peruana, el técnico Óscar Ibáñez decidió no convocar a los delanteros Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula para la última fecha doble de las eliminatorias. En el caso del 'Depredador', su ausencia se debería a la reciente lesión que sufrió, mientras que el 'Bambino' no habría sido llamado por tener poca continuidad en su club.

Con ambos fuera del equipo, la pelea por ser el '9' titular quedó entre Luis Ramos, de buen presente en el América de Cali, y José Rivera, llamado de urgencia ante la baja de Álex Valera. Para muchos hinchas, Ibáñez debió darle la oportunidad también a Jhonny Vidales, de FBC Melgar, quien es el goleador peruano de la Liga 1 2025 con mejores números que los dos futbolista en cuestión.

¿Cuántos goles ha marcado Jhonny Vidales en la Liga 1?

En este 2025, Vidales lleva convertidos 16 goles a nivel local, cifra con la cual se ubica en el segundo lugar de la tabla de máximos artilleros del campeonato, a dos de los 18 tantos que ostenta el argentino Facundo Callejo, de Cusco FC.

'Agujita' anotó 13 veces en 16 partidos del Torneo Apertura con ADT, club en el cual brindó además dos asistencias. Con Melgar, su actual equipo, ya lleva tres conquistas en siete encuentros disputados.

En comparación, el 'Tunche' solo lleva 8 goles en 22 presentaciones con Universitario este año, mientras que Ramos registra 9 anotaciones y una asistencia en 35 juegos del América. En el caso de este último, un plus a su favor es que juega en Colombia, una liga más exigente que la peruana.

¿Por qué Jhonny Vidales no es convocado a la selección peruana?

Hasta el momento, Óscar Ibáñez no ha explicado públicamente a qué se debe el no llamado de Jhonny Vidales para el cierre de las eliminatorias. La última vez que el estratega se refirió al jugador fue en julio, cuando reveló que no lo citó para la fecha doble de junio porque consideró que ya tenía cubierto su puesto con Guerrero, Lapadula y Ramos. Curiosamente, tampoco ahora lo tiene en cuenta pese a la ausencia de los dos primeros.

Jhonny Vidales ya debutó en la selección peruana

De haber sido considerado en esta convocatoria, Vidales podría haber vuelto a la selección peruana luego de 13 años. El único partido que llegó a jugar con la Bicolor fue un amistoso del 2012, ante Honduras, el cual terminó 0-0. En dicho encuentro, el hoy '9' del Dominó ingresó a los 59 minutos por Christian Cueva y jugó como extremo por izquierda.

