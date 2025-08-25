HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati contundente contra Hernán Barcos tras explosivas declaraciones sobre Álex Valera: "Rompe un código, se equivoca"

El comentarista se mostró en contra de la postura de Hernán Barcos y deslizó la posible razón por la que declaró de esa forma contra el delantero de Universitario.

Tanto Álex Valera como Hernán Barcos fueron titulares en el último clásico. Foto: composición LR/captura de 'D&T'
La polémica generada entre Hernán Barcos y Álex Valera tras el Universitario vs Alianza Lima sigue generando debate en la opinión pública. En zona mixta, luego del partido, el futbolista del cuadro íntimo tuvo fuertes declaraciones contra el atacante de la 'U', quien, por su parte, trató de calmar la situación. El comentarista deportivo Diego Rebagliati no fue ajeno a la polémica y opinó sobre lo sucedido entre ambos jugadores.

En el programa 'D&T', el exdirectivo de Sporting Cristal respaldó a Valera y aseguró que Barcos se equivocó y rompió los códigos que existen en el fútbol, pues detalló lo sucedido ante los medios. Asimismo, fue enfático en señalar que lo que ocurre dentro de un campo de juego, se queda ahí.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: 'En Conmebol están hablando que'

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera?

"Para mí esto en la cancha. Creo que en esta Hernán Barcos se equivoca, porque además ya se le habían leído los labios, fue muy claro lo que dijo. Él no tiene por qué llevar a la declaración pública lo que habló con Valera. Me parece que en ese caso Álex lo manejó mucho mejor que Barcos. Cuando cuenta toda la conversación para mí rompe un código que es que lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Barcos sacó lo que había pasado afuera", argumentó.

El comentarista señaló que la postura del 'Pirata' quizá responde a que se sintió expuesto por lo que le dijo en la cancha a 'Valegol'. Entonces, al intentar aclarar lo ocurrido terminó hablando de más. "Hernán se equivoca, creo que él se sintió muy expuesto cuando se da cuenta que probablemente había trascendido todo lo que había dicho y él está muy pendiente de su imagen. Creo que por eso sale y aclara en algo que no tenía que aclarar, porque todo queda en la cancha, eso lo sabemos todos los que hemos estado alguna vez dentro de una", acotó.

PUEDES VER: Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

lr.pe
