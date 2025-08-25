Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental
El organismo comunicó la decisión adoptada tras denuncia de un ciudado por lo ocurrido en la final ante Alianza Lima en el 2023. Tras ello, Universitario apeló y el caso será evaluado.
A través de una nota de prensa, publicada este lunes 25 de agosto, Indecopi dispuso, en primer instancia, una multa económica de 17 UIT contra Universitario debido a que el club crema "no adoptó las acciones necesarias para impedir el ingreso de bengalas al Estadio Monumental durante la final de la Liga 1 Betsson 2023". El caso seguirá en evaluación tras apelación de la 'U'.
"La Comisión declaró fundada la denuncia presentada por un ciudadano y dispuso una sanción de 13.64 UIT, equivalente a S/ 72 974, además de una medida correctiva que lo obliga a capacitar a su personal y directivos en seguridad para eventos deportivos, a través de una entidad externa especializada", se lee en la nota de prensa, compartida en la plataforma digital del Estado Peruano.
"La decisión emitida por la CC2, que corresponde a la primera instancia administrativa, ha sido apelada por el Club Universitario de Deportes, por lo que el caso será evaluado y será elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, en segunda y última instancia administrativa", finalizaron.