A través de una nota de prensa, publicada este lunes 25 de agosto, Indecopi dispuso, en primer instancia, una multa económica de 17 UIT contra Universitario debido a que el club crema "no adoptó las acciones necesarias para impedir el ingreso de bengalas al Estadio Monumental durante la final de la Liga 1 Betsson 2023". El caso seguirá en evaluación tras apelación de la 'U'.

"La Comisión declaró fundada la denuncia presentada por un ciudadano y dispuso una sanción de 13.64 UIT, equivalente a S/ 72 974, además de una medida correctiva que lo obliga a capacitar a su personal y directivos en seguridad para eventos deportivos, a través de una entidad externa especializada", se lee en la nota de prensa, compartida en la plataforma digital del Estado Peruano.

"La decisión emitida por la CC2, que corresponde a la primera instancia administrativa, ha sido apelada por el Club Universitario de Deportes, por lo que el caso será evaluado y será elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, en segunda y última instancia administrativa", finalizaron.