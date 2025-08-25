El empate entre Universitario y Alianza Lima en el Monumental, correspondiente al Torneo Clausura 2025, estuvo marcado por una polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera. Durante la primera mitad, ambos futbolistas protagonizaron un intercambio verbal cargado de tensión. Al finalizar el encuentro, el delantero de 41 años expresó su molestia por el comportamiento de Valera y lo acusó de negarse a representar a la selección peruana. En contraste, el atacante de la 'U' minimizó el incidente y señaló que se trató de una reacción impulsiva del momento. Un día después de lo ocurrido, la página oficial de los merengues hizo un peculiar post en sus redes sociales.

En horas de la tarde de este lunes 25, Universitario compartió una foto de un clásico pasado jugado en el Monumental. En la imagen, se ve a Álex Valera festejando eufóricamente y detrás de él aparece Hernán Barcos mirándolo. El post estuvo acompañado de la frase "Sin humildad no hay grandeza".

¿Qué publicó Universitario en medio de la polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera?

La frase que acompaña la imagen haría referencia a las declaraciones de Barcos, quien le aconsejó a Valera ser más humilde. El 'Pirata' contó que el altercado inició porque el delantero de Universitario lo insultó sin motivo alguno.

Publicación de Universitario tras lo sucedido entre ambos jugadores. Foto: captura de Universitario

Universitario se mantiene líder en el Torneo Clausura 2025

Pese al empate, el cuadro crema sigue líder con 15 puntos. Antes de esta jornada, la 'U' era segundo por debajo de Sporting Cristal; sin embargo, el descenso administrativo de Deportivo Binacional hizo que los celestes perdieran los 3 puntos que consiguieron ante el Poderoso del Sur y el cuadro crema pasó al primer lugar. En esta fecha 7, el equipo de Paulo Autuori empató y desaprovechó una gran ocasión para volver a ubicarse en la cima.