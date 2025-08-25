HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen
EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Fútbol Peruano

Universitario y su sorpresiva publicación en medio de polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera: "Sin humildad..."

Universitario compartió una curiosa imagen, junto a una descripción, tras el fuerte cruce de Valera con Barcos durante el clásico y la posterior crítica del delantero de Alianza Lima al atacante de la 'U',

Pese al empate, Universitario se mantiene líder del Clausura. Foto: Universitario
Pese al empate, Universitario se mantiene líder del Clausura. Foto: Universitario

El empate entre Universitario y Alianza Lima en el Monumental, correspondiente al Torneo Clausura 2025, estuvo marcado por una polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera. Durante la primera mitad, ambos futbolistas protagonizaron un intercambio verbal cargado de tensión. Al finalizar el encuentro, el delantero de 41 años expresó su molestia por el comportamiento de Valera y lo acusó de negarse a representar a la selección peruana. En contraste, el atacante de la 'U' minimizó el incidente y señaló que se trató de una reacción impulsiva del momento. Un día después de lo ocurrido, la página oficial de los merengues hizo un peculiar post en sus redes sociales.

En horas de la tarde de este lunes 25, Universitario compartió una foto de un clásico pasado jugado en el Monumental. En la imagen, se ve a Álex Valera festejando eufóricamente y detrás de él aparece Hernán Barcos mirándolo. El post estuvo acompañado de la frase "Sin humildad no hay grandeza".

PUEDES VER: ¡Perú suma sus 2 primeras bajas! Álex Valera y Edison Flores son desconvocados de urgencia para las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿Qué publicó Universitario en medio de la polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera?

La frase que acompaña la imagen haría referencia a las declaraciones de Barcos, quien le aconsejó a Valera ser más humilde. El 'Pirata' contó que el altercado inició porque el delantero de Universitario lo insultó sin motivo alguno.

Publicación de Universitario tras lo sucedido entre ambos jugadores. Foto: captura de Universitario

Publicación de Universitario tras lo sucedido entre ambos jugadores. Foto: captura de Universitario

PUEDES VER: Óscar Ibáñez desmiente declaraciones de Hernán Barcos sobre caso Álex Valera en la selección peruana y apunta: 'No se negó a venir'

lr.pe

Universitario se mantiene líder en el Torneo Clausura 2025

Pese al empate, el cuadro crema sigue líder con 15 puntos. Antes de esta jornada, la 'U' era segundo por debajo de Sporting Cristal; sin embargo, el descenso administrativo de Deportivo Binacional hizo que los celestes perdieran los 3 puntos que consiguieron ante el Poderoso del Sur y el cuadro crema pasó al primer lugar. En esta fecha 7, el equipo de Paulo Autuori empató y desaprovechó una gran ocasión para volver a ubicarse en la cima.

Notas relacionadas
Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

LEER MÁS
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
‘Checho’ Ibarra apunta contra Hernán Barcos por fuerte crítica a Alex Valera tras el Universitario vs Alianza: “Qué se mete él”

‘Checho’ Ibarra apunta contra Hernán Barcos por fuerte crítica a Alex Valera tras el Universitario vs Alianza: “Qué se mete él”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

LEER MÁS
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

LEER MÁS
Alex Valera cuestiona decisión del VAR tras gol anulado en partido entre Universitario vs Alianza Lima: "Una incomodidad no ver algo bien detallado"

Alex Valera cuestiona decisión del VAR tras gol anulado en partido entre Universitario vs Alianza Lima: "Una incomodidad no ver algo bien detallado"

LEER MÁS
Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

LEER MÁS
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reforma de pensiones en Perú podría durar solo dos años antes de derogarse

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Retiro AFP: Integra ve difícil que el Congreso apruebe nueva liberación de fondos, pese a los más de 20 proyectos de ley

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

‘Checho’ Ibarra apunta contra Hernán Barcos por fuerte crítica a Alex Valera tras el Universitario vs Alianza: “Qué se mete él”

Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

JNJ inicia proceso de vacancia contra Gino Ríos: tiene plazo de 5 días para presentar descargos

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota