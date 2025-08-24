HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     
Deportes

Los mejores memes del empate entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en el Estadio Monumental, en un clásico del fútbol peruano que dejó a los hinchas con sentimientos encontrados.

El empate entre Universitario y Alianza Lima dejó muchas reacciones en las redes sociales.
El empate entre Universitario y Alianza Lima dejó muchas reacciones en las redes sociales. | Foto: composición LR/Líbero/Facebook

Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2025, un resultado que dejó sensaciones encontradas y generó un aluvión de reacciones en redes sociales. El clásico del fútbol peruano estuvo cargado de emociones, pero careció de efectividad en el último tramo, lo que desató opiniones divididas entre los aficionados de ambos equipos y periodistas deportivos.

El tan esperado duelo entre 'cremas' e 'íntimos' por la jornada 7 de la Liga 1 ha generado mucho revuelo entre los hinchas de ambos clubes que, desde hace muchas décadas, disputan el clásico por excelencia del fútbol peruano.

PUEDES VER: Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

lr.pe

El empate que deja a ambos en plena pelea por el Torneo Clausura

La igualdad en el marcador entre Universitario y Alianza Lima dejó un sin sabor de boca para el cuadro local, ya que los 'blanquiazules' sufrieron la expulsión de Kevin Quevedo y de Renzo Garcés en la parte complementaria, por lo que la superioridad numérica no fue aprovechada por los dirigidos por Jorge Fossati.

En un clásico marcado por las fricciones y las constantes interrupciones que le restaron ritmo al juego, el encuentro, que generó altas expectativas, fue más disputado que jugado, a pesar de que el equipo local mostró mayor claridad en el ataque.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Universitario por el Clásico de la Liga 1?

lr.pe

Con este resultado, pese a que desperdició dos puntos vitales para sacar mayor ventaja a sus más cercanos perseguidores, Universitario sigue en la primera posición del Torneo Clausura con 15 puntos, mientras que Alianza Lima se coloca en la quinta ubicación con doce unidades.

Los mejores memes del empate entre Universitario y Alianza Lima por la jornada 7 del Torneo Clausura

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Facebook

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Facebook

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Notas relacionadas
Reimond Manco revela su favorito previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Será un partido muy especial"

Reimond Manco revela su favorito previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Será un partido muy especial"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
¡El clásico quedó 1 a 1! Universitario empató el clásico con Alianza Lima al último minuto por la fecha 7 de la Liga 1 2025

¡El clásico quedó 1 a 1! Universitario empató el clásico con Alianza Lima al último minuto por la fecha 7 de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: resultados de los partidos de hoy con el clásico Universitario vs Alianza Lima

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: resultados de los partidos de hoy con el clásico Universitario vs Alianza Lima

LEER MÁS
Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

LEER MÁS
Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

LEER MÁS
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada hoy, 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en las carreras

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada hoy, 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en las carreras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota