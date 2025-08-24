Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2025, un resultado que dejó sensaciones encontradas y generó un aluvión de reacciones en redes sociales. El clásico del fútbol peruano estuvo cargado de emociones, pero careció de efectividad en el último tramo, lo que desató opiniones divididas entre los aficionados de ambos equipos y periodistas deportivos.

El tan esperado duelo entre 'cremas' e 'íntimos' por la jornada 7 de la Liga 1 ha generado mucho revuelo entre los hinchas de ambos clubes que, desde hace muchas décadas, disputan el clásico por excelencia del fútbol peruano.

El empate que deja a ambos en plena pelea por el Torneo Clausura

La igualdad en el marcador entre Universitario y Alianza Lima dejó un sin sabor de boca para el cuadro local, ya que los 'blanquiazules' sufrieron la expulsión de Kevin Quevedo y de Renzo Garcés en la parte complementaria, por lo que la superioridad numérica no fue aprovechada por los dirigidos por Jorge Fossati.

En un clásico marcado por las fricciones y las constantes interrupciones que le restaron ritmo al juego, el encuentro, que generó altas expectativas, fue más disputado que jugado, a pesar de que el equipo local mostró mayor claridad en el ataque.

Con este resultado, pese a que desperdició dos puntos vitales para sacar mayor ventaja a sus más cercanos perseguidores, Universitario sigue en la primera posición del Torneo Clausura con 15 puntos, mientras que Alianza Lima se coloca en la quinta ubicación con doce unidades.

Los mejores memes del empate entre Universitario y Alianza Lima por la jornada 7 del Torneo Clausura

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Facebook

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero

Usuarios comparten divertidos memes. Foto: Líbero