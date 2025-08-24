Fossati irónico sobre el VAR en el gol anulado a Universitario: "Será que soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología"

Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco" LEER MÁS

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara" LEER MÁS

Los mejores memes del empate entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 LEER MÁS

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025? LEER MÁS

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España? LEER MÁS