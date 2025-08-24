Fossati irónico sobre el VAR en el gol anulado a Universitario: "Será que soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología"
El experimentado DT explotó en conferencia de prensa por el mal funcionamiento del VAR y el gol anulado a Universitario de Deportes ante Alianza Lima por el Torneo Clausura.
Jorge Fossati no pudo ocultar su incomodidad en conferencia de prensa, tras el empate 0-0 entre Alianza Lima y Universitario. El experimentado técnico lanzo una indirecta a los árbitros que manejan el VAR. "Será que soy demasiado veterano que no entiendo de tecnología", enfatizó el 'Nono'.
Noticia en desarrollo...