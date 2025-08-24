Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

Un 'Clásico' bastante discreto para los fanáticos de la Liga 1. Universitario y Alianza Lima empataron 0-0, en el Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Ninguno corrió riesgos e incluso los aliancistas no tuvieron remates al arco. Por este motivo, Anderson Santamaría explotó en zona mixta y lanzó 'dardo' al eterno rival. "No patearon al arco ni una vez".

El bicampeón de la Liga 1 registró 4 remates directos al arco, durante 90 minuetos, mientras que los dirigidos por Gorosito no patearon ni una vez. Además, la posesión de balón fue 'crema' con un 52% contra 48% aliancista. Las 2 expulsiones incitaron a una postura defensiva por parte del subcampeón del Torneo Apertura.

¿Qué dijo Anderson Santamaría sobre el partido de Universitario ante Alianza Lima?

"Ha sido un empate que, jugando en nuestra cancha, nos sabe a muy poco. Intentamos y generamos más situaciones que el rival, pero el balón no entró. Molesto, pues intentamos e intentamos y nunca entró la pelota. En casa la obligación era ganar, pero Alianza vino a esperarnos y solamente jugaron de contragolpe. No recuerdo una sola ocasión de ellos", enfatizó el zaguero peruano.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el Alianza Lima vs Universitario?

"Las expulsiones cuestan, ahí se pone uno a pensar si está haciendo bien las cosas o no. Pero hay que dejar de lado eso, la entrega que puso el grupo nos deja tranquilos, porque con uno menos, por más que la 'U' mantuvo la posesión, no nos daño mucho", agregó.