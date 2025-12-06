Perú y Venezuela protagonizarán la final de vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025. El equipo de Antonio Rizola tendrá la difícil tarea de imponerse a la Vinotinto, conjunto que ha demostrado un gran nivel durante el torneo y ya sabe lo que es ganarle a la Blanquirroja. Una de las historias más curiosas que nos dejará este duelo es la de Alejandra Santana, voleibolista llanera que tuvo la posibilidad de representar los colores de la selección peruana en este campeonato.

En una reciente entrevista para el programa 'La Cátedra Deportes', la deportista aseguró que siempre tuvo la ilusión de jugar por Perú. Sin embargo, no pudo lograrlo por la demora en el proceso de nacionalización. Este obstáculo abrió la posibilidad de que defienda los colores de su natal Venezuela y no dudó en aceptarlo.

Voleibolista venezolana explicó por qué no jugó por Perú en los Juegos Bolivarianos

Santana contó que inició con su proceso para obtener la nacionalidad peruana hace 4 años. No obstante, no logró obtener respuesta alguna. La lentitud para estos trámites la orilló a buscar nuevos horizontes.

“Lo que sucede es que para poder jugar por Perú necesito pasar por un proceso largo de nacionalización, y ese trámite no se pudo concretar debido a las leyes que hay en Perú, que dificultan obtener la nacionalidad. Hay que esperar mucho tiempo, varios años. Yo comencé ese proceso hace cuatro años y hasta hace un año no obtuve respuesta”, detalló.

Posteriormente, confesó cómo una conversación con su madre la motivó a jugar por Venezuela, donde actualmente es titular indiscutible. “Yo quería jugar por Perú. No sabía nada de la federación de Venezuela ni de esa selección. Cuando me preguntaron si quería participar en la selección de Venezuela, lo pensé durante mucho tiempo. Hablé con mi mamá y con mi familia. Mi mamá me preguntó si quería seguir esperando o empezar a jugar. Le respondí que es mi país y que también quiero jugar. Hasta ese momento no sabía nada al respecto, pero cuando me dijeron que podía integrarme a la selección de Venezuela sentí algo especial, porque siempre he querido jugar representando a mi país", manifestó.

Voleibolista venezolana responde a las críticas por no jugar con Perú

Alejandra Santana no se quedó callada y decidió responder a los hinchas que la calificaron de malagradecida por no representar los colores de Perú. Bajo su postura, es importante que ella juegue por algún país para ganar exposición y su carrera deportiva crezca.

“Muchas personas dicen que soy malagradecida, que prometí jugar aquí o hacen otros comentarios, pero no entienden la frustración de no poder jugar, ni siquiera en una liga o en un club. Para hacerse notar, uno necesita jugar internacionalmente, porque también aspira a jugar en otros países, en ligas extranjeras. La gente no siempre ve eso. A pesar de todas las críticas, leo todos los comentarios, tanto los positivos como los negativos. A quienes me desean el mal, les deseo el bien, y a quienes me desean el bien, se los deseo aún más. Así que no se preocupen por los malos comentarios, no los tomo tan a pecho”, concluyó.