Conectados. Cedro alerta que la adicción a los juegos de apuestas en línea es parecido a otras adicciones. Pide mayor prevención.

La fascinación de Carlos por los videojuegos comenzó cuando era un niño. Pasaba horas frente a la pantalla jugando God of War, embelesado por su emocionante trama. Nadie lo controlaba. Jugaba hasta de madrugada.

Hoy es un joven, tiene 18 años y estudia una carrera de ciencias en una universidad privada. Pero su futuro profesional está en riesgo, pues sufre de ludopatía. Ha llegado a usar el dinero de la pensión de la universidad para apostar, y ha jalado varios cursos. Recientemente ha aceptado recibir ayuda psicológica.

Desgraciadamente, el drama de Carlos no es una historia aislada, pues los casos de ludopatía en el país van en incremento junto el mayor acceso a los juegos en línea.

Así lo señala el Ministerio de Salud que atendió más de 11 mil casos en el 2024, siendo los más afectados los adolescentes de 12 a 17 años (32%) y los jóvenes de 18 a 29 años (37%).

Y según la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, se tiene registrado 177 casos de ludopatía a nivel nacional en lo que va del año. Antes de la pandemia, la mayoría de casos era por apuestas presenciales en casinos, pero cuando todo cerró por el aislamiento, las apuestas migraron al mundo digital.

Todo se hizo desde el celular y aparecieron muchas casas de apuestas virtuales asociadas a eventos deportivos. Hoy, de cada 10 apuestas, una es presencial y 9 son virtuales, lo que facilita el acceso y el riesgo de adicción, sostiene la psiquiatra de la Red Prestacional Rebagliati, Paula Vizcarra Flores.

La mano del Congreso

Y a pesar de todo lo señalado, el Congreso está legislando a favor de la ludopatía. La legisladora Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP) presentó con el proyecto de Ley n.º 9645 el cual beneficia a las casas de apuestas deportivas nacionales con la reducción de hasta en un 90% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y para las plataformas extranjeras de apuestas en línea plantea eliminar este impuesto.

En el Perú existen cinco importantes empresas que operan 12 plataformas deportivas online y que no estaban tributando porque no había marco regulatorio que las comprenda. Pero desde este año entró en vigencia el Decreto Legislativo n.° 1644 para cobrar el ISC a las apuestas deportivas y juegos a distancia.

En el caso de las apuestas, el ISC cumple la doble función de desincentivar la participación en actividades de alto riesgo para la salud al elevar su costo, y también generar recursos fiscales los cuales, entre otros usos, financian campañas de prevención, tratamientos especializados y programas educativos. Primero se cobraba un 0,3% del ISC por cada apuesta, y a partir de julio subió a 1%. Con ello, el Estado espera recaudar más de S/280 millones cada año.

Ahora bien, la iniciativa de Camones fue aprobada mese atrás, pero luego fue observada por el gobierno de Dina Boluarte.

El oficio del Ejecutivo remitido al presidente del Congreso señala que con dicha iniciativa se desactivaría el ISC para las apuestas deportivas y juegos a distancia, ya que la Sunat no podría exigir a estas plataformas que retengan y declaren dicho impuesto. Asimismo, para las plataformas nacionales se reduce el 95% de su carga tributaria y se elimina la potestad que tiene el Ejecutivo de modificar las tasas del ISC a los juegos a distancia y apuestas deportivas.

Pero ahora el Congreso busca aprobar la autógrafa por insistencia y sus impulsores la pusieron en la agenda del Pleno , con el apoyo de Acción Popular y Somos Perú.

El viernes 5 de diciembre acabó la Legislatura, no se debatió el dictamen, pero la Comisión Permanente recibió hace poco facultades para aprobar leyes. El 16 de diciembre entrará en funciones y todos los proyectos que están en agenda podrían ver la luz del día.

Impacto en la recaudación

¿Cómo este tipo de normas impactan en la recaudación tributaria? La República consultó con Carlos Casas, docente de la Universidad del Pacífico y exviceministro de Economía. Él sostiene que impactan relativamente poco, pero es más la señal que se está dando.

“Lo que estamos viendo es que ya hubo la reducción de impuestos para los agroexportadores, para las peluquerías, para los pequeños restaurantes, y ahora vamos con las casas de apuestas, lo que no tiene ningún sentido. Hay problemas de ludopatía, la gente pierde tiempo apostando. Entonces, el reducir el Impuesto Selectivo al Consumo no tiene ningún sentido”.

Casas explica que la idea de un Impuesto Selectivo al Consumo es corregir lo que se conoce como una “externalidad negativa”.

Y sostiene que cuando hay más gente que apuesta, hay más riesgo que se conviertan en ludópatas, se pone en riesgo su salud mental y finanzas de su familia.

“Obviamente habrá una reducción de recaudación, pero básicamente acá es tratar de que los precios bajen para que sus negocios sean más rentables, para que más gente sea ludópata y eso creo que es algo que como país no queremos”, argumentó.

Podría haber litigio con el Estado

El tema ha generado opiniones divididas. Para el abogado tributarista Luis Alberto Durán Rojo, la norma vigente del ISC a los juegos y apuestas deportivas a distancia no está completa porque falta establecer en la Ley del IGV e ISC cuál es el hecho que está gravado.

“Quienes establecieron las modificaciones del Impuesto Selectivo al Consumo, partieron del supuesto de que los juegos y apuestas a distancia tienen la misma regulación que los juegos físicos y eso no es verdad. Por un lado, existe en el Perú un régimen que regula los juegos físicos y por otro lado, hay otro régimen que regula los juegos y apuestas a distancia”. Y, según explica, esto crea un litigio entre el Estado y contribuyentes (casas de apuestas a distancia).

“Y ese litigio se va a resolver después de muchos años en el Poder Judicial y no sabemos cuál va a ser el resultado, es decir, si finalmente el Estado va a recaudar o no los montos que los funcionarios del Ministerio de Economía hoy aseguran se generarán”, sostiene.

Durán señala que el proyecto de Camones resuelve ese problema porque establece expresamente que sí están gravados los juegos y apuestas a distancia. “Esa es la gran virtud de ese proyecto, pues resuelve el problema de inconstitucionalidad y permite seguridad jurídica para los jugadores, empresas y el Estado”.

Y agrega que hay otro problema: la norma no precisa si el ISC se aplica a cada jugada realizada en el entorno virtual o solo al monto utilizado por el jugador al usar dicho entorno. “La autógrafa cambia la forma de determinar la base imponible para asimilar, en alguna medida, la forma de cálculo a la que existe para el ISC a los juegos físicos”.

Al respecto, el psicólogo Milton Rojas, de Cedro, señala que los juegos de apuesta generan dependencia y en muchos casos, una dependencia severa, donde el jugador patológico llega a tener comportamientos parecidos al del adicto a las drogas. “Hay un proceso de empobrecimiento de los valores, incorporan comportamientos antisociales, como el robo, la manipulación, el cinismo (…) Lo que antes se veía en los juegos presenciales, hoy se está viendo en los juegos de apuesta por internet”.

Rojas señala que se debe hacer campañas de prevención por diversos medios, en las redes sociales; de detección temprana, de derivación oportuna. “Hay que trabajar con los colegios, universidades. Con toda la población adolescente y juvenil”.

¿Y cual es el perfil del ludópata? Según EsSalud, la mayoría son personas que trabajan, que tienen una vida estable, y comienzan a apostar de manera esporádica. Cuando no ponen límites, empiezan a gastar el sueldo, el dinero de las deudas, e incluso dinero importante como el de una hipoteca. Cuando ya no tienen dinero, comienzan a pedir préstamos: primero a la familia, luego a vecinos y compañeros de trabajo, y ahí también empiezan los problemas laborales porque muchos dejan de ir al trabajo por las cobranzas. En situaciones más graves acuden a préstamos informales, los llamados gota a gota. Y lo más terrible es que muchas veces ese dinero lo vuelven a apostar intentando recuperar lo perdido, y al final solo aumentan su deuda.