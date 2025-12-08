HOYSuscripcion LR Focus

Canciller asegura que Betssy Chávez permanece en la Embajada de México y confirma resguardo policial

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmó la protección a la Embajada pese a la ruptura de relaciones diplomáticas con México. Asimismo, detalló que hay "un equipo mínimo" que cuida a Betssy Chávez en la residencia.

Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México desde el 3 de noviembre. Foto: composición LR
Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México desde el 3 de noviembre. Foto: composición LR

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmó que la ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, permanece en la Embajada de México tras asilarse el pasado 3 de noviembre en medio de un proceso judicial por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

En esa misma línea, el canciller aseguró que, a pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas con el país dirigido por Claudia Sheinbaum, continuará el resguardo policial en la residencia mexicana. De igual manera, De Zela detalló que pese a que las autoridades diplomáticas dejaron el Perú hace semanas, existe un "equipo mínimo" que atiende a Chávez Chino durante su estadía en el recinto.

Hermana de Pedro Castillo cobra 4.000 soles del Estado, pero usa su horario para apoyar a su hermano

"Sabemos que está ahí, que hay un equipo mínimo que la cuida, pero hay que tener en cuenta algo: que la protección a la residencia de un embajador continúa, aunque se hayan roto relaciones", explicó el canciller en una entrevista para Cuarto Poder el último domingo 7 de diciembre.

Al ser consultado si se respetaría o no la inmunidad de la Embajada de México y que no se irrumpirá dentro de la residencia, el canciller afirmó que se respetará y que "es un tema que ya se habló con el señor presidente". "Es algo que no va a ocurrir", dijo.

En pasado 27 de noviembre, el Poder Judicial condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad a Betssy Chávez por el delito de conspiración para rebelión. Según el sistema judicial, Chávez fue coautora de la planificación del mensaje a la Nación de Castillo Terrones, en el que se anunció la disolución inconstitucional del Parlamento.

Perú propone ante la OEA modificar el asilo diplomático

Por otro lado, el canciller detalló su pedido ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el asilo diplomático.

De acuerdo con la explicación de De Zela, el Perú sugirió que el país que recibe la solicitud de asilo debe consultar con el Estado de origen sobre la situación legal de la persona solicitante antes de tomar una decisión informada.

El canciller recordó que la Convención de Caracas sobre los asilos diplomáticos tiene como finalidad proteger a personas perseguidas políticamente por sus ideas. Sin embargo, mencionó que esto se ha desvirtuado.

En esa misma línea, calificó como "dudoso" el asilo diplomático otorgado por México a la familia del sentenciado expresidente Castillo.

