Ya falta poco para volver a ver a la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Por el cierre de las clasificatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial, la Bicolor jugará contra Uruguay de visita y Paraguay de local. Todo apunta a que la convocatoria de Óscar Ibáñez para estas dos últimas jornadas tendrá varias sorpresas y también ausencias de renombre. Uno de los jugadores confirmados que no estará en la nómina es Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima confirmó este viernes 22 que no será considerado, ya que necesita recuperarse de su lesión.

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, las grandes novedades para esta jornada doble será el regreso de Álex Valera y Yoshimar Yotún. Además, el comunicador informó hace unas semanas que Alessandro Burlamaqui, mediocampista de Alianza Lima, tiene grandes posibilidades de ser llamado por primera vez a la selección absoluta.

Posibles convocados de Perú para el cierre de las Eliminatorias 2026

Por otro lado, en el programa 'Futbol Champán' informó que Gianluca Lapadula, Miguel Trauco y Aldo Corzo no serán llamados por Óscar Ibáñez, a diferencia de Christofer Gonzales, quien volvería a vestir la Bicolor después de tiempo. Conoce la posible lista de convocados la fecha 17 y 18 de las clasificatorias.

Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Erick Noriega, Piero Quispe, Sergio Peña, Renato Tapia, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Edison Flores Delanteros: Álex Valera, Christofer Gonzales, Kevin Quevedo, Bryan Reyna, Andy Polo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.

¿Cuándo saldrá la lista de convocados de Perú?

La lista de convocados se estará anunciando este domingo 24 de agosto en horas de la noche luego del clásico entre Universitario y Alianza Lima, partido que cerrará la fecha 7 del Torneo Clausura.