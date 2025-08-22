HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Deportes

¡Con Burlamaqui, Yotún y sin Lapadula! Los posibles convocados de la selección peruana para la última fecha doble de Eliminatorias 2026

El técnico Óscar Ibáñez alista varias novedades en la nómina para estos dos partidos que marcarán el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Perú se medirá ante Uruguay y Paraguay por las dos últimas fechas. Foto: composición LR/AFP/Club Sporting Cristal
Perú se medirá ante Uruguay y Paraguay por las dos últimas fechas. Foto: composición LR/AFP/Club Sporting Cristal

Ya falta poco para volver a ver a la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Por el cierre de las clasificatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial, la Bicolor jugará contra Uruguay de visita y Paraguay de local. Todo apunta a que la convocatoria de Óscar Ibáñez para estas dos últimas jornadas tendrá varias sorpresas y también ausencias de renombre. Uno de los jugadores confirmados que no estará en la nómina es Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima confirmó este viernes 22 que no será considerado, ya que necesita recuperarse de su lesión.

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, las grandes novedades para esta jornada doble será el regreso de Álex Valera y Yoshimar Yotún. Además, el comunicador informó hace unas semanas que Alessandro Burlamaqui, mediocampista de Alianza Lima, tiene grandes posibilidades de ser llamado por primera vez a la selección absoluta.

PUEDES VER: Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: 'Hay jugadores que…'

lr.pe

Posibles convocados de Perú para el cierre de las Eliminatorias 2026

Por otro lado, en el programa 'Futbol Champán' informó que Gianluca Lapadula, Miguel Trauco y Aldo Corzo no serán llamados por Óscar Ibáñez, a diferencia de Christofer Gonzales, quien volvería a vestir la Bicolor después de tiempo. Conoce la posible lista de convocados la fecha 17 y 18 de las clasificatorias.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez
  • Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Oliver Sonne, Luis Abram, César Inga, Luis Advíncula, Marcos López
  • Volantes: Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Erick Noriega, Piero Quispe, Sergio Peña, Renato Tapia, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Edison Flores
  • Delanteros: Álex Valera, Christofer Gonzales, Kevin Quevedo, Bryan Reyna, Andy Polo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'No fueron mejores'

lr.pe

¿Cuándo saldrá la lista de convocados de Perú?

La lista de convocados se estará anunciando este domingo 24 de agosto en horas de la noche luego del clásico entre Universitario y Alianza Lima, partido que cerrará la fecha 7 del Torneo Clausura.

Notas relacionadas
Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

LEER MÁS
Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Nolberto Solano recibió trato de la realeza pakistaní y fue homenajeado como héroe de culto en Pakistán

Nolberto Solano recibió trato de la realeza pakistaní y fue homenajeado como héroe de culto en Pakistán

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
Pedro García responde a las críticas por sus polémicas declaraciones tras el partido entre Universitario vs Palmeiras en la Copa Libertadores: "Fui irónico"

Pedro García responde a las críticas por sus polémicas declaraciones tras el partido entre Universitario vs Palmeiras en la Copa Libertadores: "Fui irónico"

LEER MÁS
Hijo de Carlo Ancelotti se quejó tras ser eliminado por LDU en la Copa Libertadores: "En Europa no hay ciudades a 2.800 metros"

Hijo de Carlo Ancelotti se quejó tras ser eliminado por LDU en la Copa Libertadores: "En Europa no hay ciudades a 2.800 metros"

LEER MÁS
Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota