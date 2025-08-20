Franco Navarro avisa que Alianza Lima saldrá con todo ante la U. Católica: "A cara de perro"

En Alianza Lima no quieren dormirse en sus laureles. Aunque el club íntimo llega con ventaja a la revancha contra la U. Católica de Ecuador, los jugadores del plantel blanquiazul afrontarán con agresividad este encuentro, por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, según dijo Franco Navarro.

En la previa del duelo, el director deportivo del club íntimo declaró desde Quito, donde se encuentra acompañando al plantel. Navarro consideró que Alianza merece quedarse con el boleto a la siguiente ronda, el cual se mostró esperanzado en conseguir.

¿Qué dijo Franco Navarro en la previa de Alianza vs U. Católica?

"Todos soñamos con la clasificación, creo que este grupo se lo merece. Somos conscientes de la ventaja que tenemos por ahora, pero (jugaremos) el partido a 'cara de perro'. Espero que sea el mejor partido del equipo para regresar con la felicidad de la clasificación", declaró el 'Pepón' para RPP.

En la ida, el cuadro dirigido por Néstor Gorosito fue muy superior y se impuso 2-0 con un doblete de Alan Cantero. El resultado pudo ser mayor, pues hasta en dos ocasiones los jugadores del club íntimo estrellaron la pelota en el palo.

Para lograr el pase a cuartos, a Alianza le basta con un empate, por cualquier marcador, e incluso con una derrota, siempre que sea solo por un gol de diferencia. Si los íntimos pierden por dos tantos, se irán a penales, mientras que si lo hacen por tres o más anotaciones quedarán eliminados.

¿A qué hora juega Alianza Lima hoy?

El partido de vuelta que Alianza Lima disputará ante la U. Católica de Ecuador empieza a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), en el Estadio Olímpico Atahualpa, de la ciudad de Quito.