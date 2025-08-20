HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Presidente de Gremio sobre fichaje de Erick Noriega y otros refuerzos 'de lujo': "Sabemos que..."

"Solo hablaré de los jugadores después de que se anuncien y fichen", fueron las determinantes palabras de Alberto Guerra.

Alberto Guerra habló acerca de los fichajes de Gremio entre ellos Erick Noriega. Foto: composición LR/difusión/Erick Noriega
El fichaje de Erick Noriega por Gremio de Porto Alegre ya viene siendo comentado en Brasil. El exjugador de Alianza Lima dejó recientemente La Victoria para emprender un nuevo rumbo en su carrera, y lo hará en uno de los equipos más importantes del país. Al respecto, el presidente del club, Alberto Guerra, se refirió al fichaje del ‘Samurái’ y a otros jugadores que llegarán al plantel.

Guerra fue claro en sus declaraciones, señalando que solo hablará de los futbolistas una vez que sean anunciados oficialmente, dejando en claro que se referirá únicamente a los que ya forman parte del equipo. No obstante, destacó que llevan tiempo trabajando en nuevas incorporaciones para reforzar a la ‘Tricolor’.

PUEDES VER: DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Presidente de Gremio habla sobre fichaje de Erick Noriega y otros jugadores

Solo hablaré de los jugadores después de que se anuncien y fichen, pero lo que puedo decirle a nuestra enorme afición es que llevamos mucho tiempo trabajando para incorporar nuevos jugadores que nos ayuden. Tuvimos a dos jugadores aquí en su segundo partido que marcaron una gran diferencia: Balbuena y Carlos Vinicius, que estuvieron muy bien”, explicó en un primer momento.

En otro pasaje, el mandamás de Gremio resaltó que espera que la llegada de Erick Noriega y otros futbolistas permita fortalecer al equipo. “Y sabemos que con la llegada de nuevos refuerzos, muchos de ellos en plena forma, el Gremio se fortalecerá aún más”, agregó.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

¿Cuándo será presentado Erick Noriega?

De momento no hay fecha oficial, pero según diversos medios, este viernes 22 el peruano sería anunciado por el club tras superar los exámenes médicos. Se espera que para el sábado 23, en el duelo de Gremio frente a Ceará, el jugador ya pueda tener minutos.

