Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

Pedro Aquino fichó por Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Sudamericana tras la salida de Erick Noriega hacia Gremio.

Jorge Fossati tuvo palabras sobre el reciente fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima. Foto: composición LR/Liga 1/Alianza Lima
El fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El mediocentro defensivo llega para afrontar el Torneo Clausura y lo que resta de la Copa Sudamericana. Esto ocurre tras la salida de Erick Noriega, quien parte rumbo a Brasil para unirse a Gremio de Porto Alegre.

Tras este fichaje, el entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, dio una categórica opinión, resaltando las cualidades del jugador. Además, destacó que la llegada de este tipo de refuerzos beneficia al fútbol peruano. Cabe recordar que, durante la etapa de Fossati como seleccionador nacional, la participación de Aquino se vio truncada por lesiones.

Jorge Fossati opina acerca del fichaje de Aquino por Alianza

Durante una conversación con los medios, previo a su duelo contra Palmeiras por la Copa Libertadores y antes de enfrentarse a Alianza, el DT charrúa destacó el regreso no solo de Aquino, sino también de otros jugadores.

"Me parece que todo jugador que estuvo o está dentro de los posibles convocados para la selección, quiere decir que de alguna manera, para ponerle alguna palabra, son los mejores, por lo menos los mejores peruanos, y que vuelvan a la Liga y que estén en la Liga, como acá tenemos a (Anderson) Santamaría y Jesús (Castillo), me parece que le hace bien al fútbol peruano”, explicó el DT.

¿Cuándo juega Universitario contra Alianza Lima?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura, se jugará el domingo 24 de agosto a las 5.30 en el Estadio Monumental, que se prevé estará lleno con mayoría de hinchas cremas. Sin embargo, aún no hay certeza de que Pedro Aquino sume minutos con la camiseta blanquiazul, pues el mediocampista recién se incorporará a los entrenamientos entre el 20 y 21 de agosto.

