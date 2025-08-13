HOYSuscripcion LR Focus

Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Kevin Serna, exfigura de Alianza Lima, revela si selección colombiana lo contactó tras brillar en Sudamericana: "Para eso uno trabaja"

El exdelantero de Alianza Lima fue uno de los mejores jugadores en el triunfo de Fluminense sobre el América de Cali de Luis Ramos por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Kevin Serna sigue aprovechando al máximo las oportunidades que tiene en Fluminense. Luego de ser vinculado con Alianza Lima y otros clubes del continente, el veloz extremo decidió continuar en el gigante brasileño y en su reciente aparición fue determinante para que su equipo derrote 2-1 de visita a América de Cali por la ida de la Copa Sudamericana 2025.

"Es un equipo que de local se hace muy fuerte. Sabíamos que ellos iban a proponer, pero nuestra intención era llevarnos un resultado positivo y se dio. Siempre es especial venir a Colombiano, a uno le trae recuerdos, venir a su tierra y feliz de estar aquí", manifestó para la prensa cafetera en zona mixta.

Kevin Serna revela si fue contactado por la selección colombiana

Al finalizar el compromiso, la prensa remarcó el gran nivel que mostró el exdelantero de Alianza Lima en el certamen continental; en ese sentido, le consultaron si existe algún contacto con el entrenador Néstor Lorenzo para ser convocado a la selección de Colombia.

"La verdad, todavía no. Para eso uno trabaja, para estar preparado cuando llegué el llamado; si no, seguir preparándome de la mejor manera", agregó.

¿Kevin Serna puede jugar por la selección peruana?

A pesar de que Kevin Serna cuenta con la nacionalidad peruana, no es elegible para representar a la Bicolor en competiciones oficiales. Según se establece en la normativa FIFA, un jugador nacionalizado debe radicar 5 años seguidos en el país para poder representar a una selección.

Como el conocido, el atacante de 27 años solo radicó 3 años y medio en territorio peruano, pues a mediados del 2024 dejó Alianza Lima para firmar por el Fluminense de Brasil.

