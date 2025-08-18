HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Deportes

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora, donde y como ver el debut de Xabi Alonso en el torneo español?

Bajo la dirección de Xabi Alonso, los merengues intentarán redimirse tras una temporada marcada por tropiezos y sin títulos.

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR/Ariana Espinoza
Real Madrid vs Osasuna EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Real Madrid debutará en LaLiga enfrentando a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu este martes 19 desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Los blancos parten como favoritos y su hinchada espera que, bajo la dirección de Xabi Alonso en su primer partido oficial como técnico, la temporada esté marcada por títulos y un mejor rendimiento colectivo.

El conjunto madrileño buscará revancha tras una campaña pasada decepcionante, en la que no consiguió ningún trofeo. Barcelona de Hansi Flick se coronó campeón con 88 puntos, superando por cuatro al Madrid. En Champions League cayeron eliminados ante el Arsenal y en el Mundial de Clubes sufrieron una dura goleada a manos del PSG.

PUEDES VER: Canal confirmado de Real Madrid contra Osasuna por el debut merengue en LaLiga 2025-26 de España

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid contra Osasuna por la LaLiga?

El partido entre ambos equipos se llevará a cabo este martes 19, en el estadio Santiago Bernabéu, que cuenta con una capacidad para 83.186 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid contra Osasuna por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse para las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países.

  • Perú: 2.00 p.m.
  • Colombia: 2.00 p.m.
  • Ecuador: 2.00 p.m.
  • Bolivia: 3.00 p.m.
  • Venezuela: 3.00 p.m.
  • Chile: 3.00 p.m.
  • Paraguay: 3.00 p.m.
  • Argentina: 4.00 p.m.
  • Uruguay: 4.00 p.m.
  • Brasil: 4.00 p.m.

VER Real Madrid contra Osasuna por LaLiga

El partido entre Real Madrid versus Osasuna se podrá en Perú mediante la señal de DGO, DIRECTV Sports Perú. Además, podrás seguir todo lo relacionado con este gran encuentro aquí, en La República Deportes.

  • Argentina : DGO, Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
  • Brasil : Paramount+
  • Chile : DGO, DIRECTV Sports Chile
  • Colombia : DGO, DIRECTV Sports Colombia
  • Ecuador : DGO, DIRECTV Sports Ecuador
  • Paraguay : Disney+ Premium Argentina
  • Perú : DGO, DIRECTV Sports Perú
  • Uruguay : DGO, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Uruguay
  • Venezuela : DGO, Inter, DIRECTV Sports Venezuela
  • México : Sky+, Sky Sports Mexico
  • EE. UU. : Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi, fubo Latino

PUEDES VER: Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid en su presentación y se rinde ante la grandeza de Messi: "El mejor del mundo"

lr.pe

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid contra Osasuna

  • Osasuna 1-1 Real Madrid | 15/02/25 · LaLiga
  • Real Madrid 4-0 Osasuna | 09/11/24 · LaLiga
  • Osasuna 2-4 Real Madrid | 16/03/24 · LaLiga
  • Real Madrid 4-0 Osasuna | 07/10/23 · LaLiga
  • Real Madrid 2-1 Osasuna | 06/05/23 · Copa del Rey
