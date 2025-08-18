Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora, donde y como ver el debut de Xabi Alonso en el torneo español?

Real Madrid debutará en LaLiga enfrentando a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu este martes 19 desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Los blancos parten como favoritos y su hinchada espera que, bajo la dirección de Xabi Alonso en su primer partido oficial como técnico, la temporada esté marcada por títulos y un mejor rendimiento colectivo.

El conjunto madrileño buscará revancha tras una campaña pasada decepcionante, en la que no consiguió ningún trofeo. Barcelona de Hansi Flick se coronó campeón con 88 puntos, superando por cuatro al Madrid. En Champions League cayeron eliminados ante el Arsenal y en el Mundial de Clubes sufrieron una dura goleada a manos del PSG.

¿Cuándo juega Real Madrid contra Osasuna por la LaLiga?

El partido entre ambos equipos se llevará a cabo este martes 19, en el estadio Santiago Bernabéu, que cuenta con una capacidad para 83.186 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid contra Osasuna por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse para las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países.

Perú : 2.00 p.m.

: 2.00 p.m. Colombia : 2.00 p.m.

: 2.00 p.m. Ecuador : 2.00 p.m.

: 2.00 p.m. Bolivia : 3.00 p.m.

: 3.00 p.m. Venezuela : 3.00 p.m.

: 3.00 p.m. Chile : 3.00 p.m.

: 3.00 p.m. Paraguay : 3.00 p.m.

: 3.00 p.m. Argentina : 4.00 p.m.

: 4.00 p.m. Uruguay : 4.00 p.m.

: 4.00 p.m. Brasil: 4.00 p.m.

VER Real Madrid contra Osasuna por LaLiga

El partido entre Real Madrid versus Osasuna se podrá en Perú mediante la señal de DGO, DIRECTV Sports Perú. Además, podrás seguir todo lo relacionado con este gran encuentro aquí, en La República Deportes.

Argentina : DGO, Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina

Brasil : Paramount+

Chile : DGO, DIRECTV Sports Chile

Colombia : DGO, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador : DGO, DIRECTV Sports Ecuador

Paraguay : Disney+ Premium Argentina

Perú : DGO, DIRECTV Sports Perú

Uruguay : DGO, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela : DGO, Inter, DIRECTV Sports Venezuela

México : Sky+, Sky Sports Mexico

EE. UU. : Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi, fubo Latino

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid contra Osasuna