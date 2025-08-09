HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Deportes

¿Qué vínculo tiene Kylian Mbappé con Perú y por qué la presencia de su madre en nuestro país ha causado furor?

Fayza Lamari, madre de la estrella del Real Madrid, sorprendió con su presencia en suelo peruano para supervisar los proyectos que viene realizando la fundación de su hijo.

Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Foto: composición LR/Latina TV/AFP
Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Foto: composición LR/Latina TV/AFP

Kylian Mbappé sorprendió con el anuncio de sus nuevos proyectos en territorio peruano. La estrella del Real Madrid y campeón del mundo en Rusia 2018 invirtió en una serie de proyectos sociales a través de su reconocida fundación 'Inspired by KM'. El arribo de la organización sin fines de lucro despertó mucho furor entre los vecinos de Ancón.

Fayza Lamari, madre del futbolista de 26 años y una de las personas responsables de liderar los proyectos sociales de la ONG, fue la encargada de inaugurar una cancha de césped sintético en la capital; además, tiene proyectado financiar la construcción de un colegio para ayudar a los niños del distrito.

Kylian Mbappé compartió imágenes de los proyectos que viene realizando su fundación en Perú. Foto: Instagram

Kylian Mbappé compartió imágenes de los proyectos que viene realizando su fundación en Perú. Foto: Instagram

PUEDES VER: ¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

lr.pe

¿Qué vínculo tiene Kylian Mbappé con Perú?

El vínculo de Kylian Mbappé con nuestro país no es reciente. A nivel deportivo, el goleador galo se enfrentó a la selección peruana por única vez en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018; en dicho cotejo, el atacante convirtió el tanto del triunfo.

Por otra parte, con la llegada de su fundación, 'Inspired by KM' continúa brindado ayuda social a varios países de esta parte del continente. "Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño colegio, un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante", indicó la madre del jugador del Real Madrid, que también se reunió con algunas dirigentes de ollas comunes de la zona.

"María lleva cinco años ayudando a esta asociación y, por eso, está con nosotros. Cuando trabajamos con nosotros, con Kylian, queremos devolverle algo al otro, y eso es lo que hace María. Nosotros solo vinimos a ayudar y, por eso, estamos contentos de haber venido al Perú, después iremos a Brasil y Argentina. Intentaremos ir a todos los países del mundo, en cualquier caso", agregó María Fe Giha, vocera de la ONG.

PUEDES VER: CEO de PSG no admite debate y solo ve a Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro: 'Candidato indiscutible'

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Kylian Mbappé con Real Madrid?

Se espera que Kylian Mbappé esté presente este martes 12 de agosto en el último amistoso de pretemporada del Real Madrid. El gigante español se verá las caras frente al WSG Tirol de Austria.

Notas relacionadas
Madre de Kylian Mbappé llega encantada a Perú tras escuchar que "es el mejor país del mundo" y que "el pisco sour es muy bueno"

Madre de Kylian Mbappé llega encantada a Perú tras escuchar que "es el mejor país del mundo" y que "el pisco sour es muy bueno"

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé es recibida con polladas por vecinos de Ancón: madre del delantero del Real Madrid realizó campañas de ayuda social

Mamá de Kylian Mbappé es recibida con polladas por vecinos de Ancón: madre del delantero del Real Madrid realizó campañas de ayuda social

LEER MÁS
Lucas Vázquez deja el Real Madrid tras 10 años: solo Kylian Mbappé y Andriy Lunin asistieron a su despedida

Lucas Vázquez deja el Real Madrid tras 10 años: solo Kylian Mbappé y Andriy Lunin asistieron a su despedida

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
HOY Universitario vs Sport Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: hora y canal del partido en el Monumental

HOY Universitario vs Sport Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: hora y canal del partido en el Monumental

LEER MÁS
Néstor Gorosito le 'llama la atención' a sus jugadores pese a triunfo contra Ayacucho FC: "Debemos mejorar si aspiramos a más"

Néstor Gorosito le 'llama la atención' a sus jugadores pese a triunfo contra Ayacucho FC: "Debemos mejorar si aspiramos a más"

LEER MÁS
Reimond Manco desliza la posible razón por la que Cristian Benavente llegó a Sporting Cristal: "Yo pensé que era broma"

Reimond Manco desliza la posible razón por la que Cristian Benavente llegó a Sporting Cristal: "Yo pensé que era broma"

LEER MÁS
¿Quién es Andrés Aguilar? Conoce más del futbolista inglés con DNI peruano, que acaba de fichar por Ayacucho FC y jugará en la Liga 1

¿Quién es Andrés Aguilar? Conoce más del futbolista inglés con DNI peruano, que acaba de fichar por Ayacucho FC y jugará en la Liga 1

LEER MÁS
DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

LEER MÁS
Alianza Lima se aferra al Torneo Clausura 2025: derrotó 1-0 a Ayacucho FC de visita y sumó 8 puntos

Alianza Lima se aferra al Torneo Clausura 2025: derrotó 1-0 a Ayacucho FC de visita y sumó 8 puntos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota