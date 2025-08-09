Kylian Mbappé sorprendió con el anuncio de sus nuevos proyectos en territorio peruano. La estrella del Real Madrid y campeón del mundo en Rusia 2018 invirtió en una serie de proyectos sociales a través de su reconocida fundación 'Inspired by KM'. El arribo de la organización sin fines de lucro despertó mucho furor entre los vecinos de Ancón.

Fayza Lamari, madre del futbolista de 26 años y una de las personas responsables de liderar los proyectos sociales de la ONG, fue la encargada de inaugurar una cancha de césped sintético en la capital; además, tiene proyectado financiar la construcción de un colegio para ayudar a los niños del distrito.

Kylian Mbappé compartió imágenes de los proyectos que viene realizando su fundación en Perú. Foto: Instagram

¿Qué vínculo tiene Kylian Mbappé con Perú?

El vínculo de Kylian Mbappé con nuestro país no es reciente. A nivel deportivo, el goleador galo se enfrentó a la selección peruana por única vez en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018; en dicho cotejo, el atacante convirtió el tanto del triunfo.

Por otra parte, con la llegada de su fundación, 'Inspired by KM' continúa brindado ayuda social a varios países de esta parte del continente. "Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño colegio, un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante", indicó la madre del jugador del Real Madrid, que también se reunió con algunas dirigentes de ollas comunes de la zona.

"María lleva cinco años ayudando a esta asociación y, por eso, está con nosotros. Cuando trabajamos con nosotros, con Kylian, queremos devolverle algo al otro, y eso es lo que hace María. Nosotros solo vinimos a ayudar y, por eso, estamos contentos de haber venido al Perú, después iremos a Brasil y Argentina. Intentaremos ir a todos los países del mundo, en cualquier caso", agregó María Fe Giha, vocera de la ONG.

¿Cuándo vuelve a jugar Kylian Mbappé con Real Madrid?

Se espera que Kylian Mbappé esté presente este martes 12 de agosto en el último amistoso de pretemporada del Real Madrid. El gigante español se verá las caras frente al WSG Tirol de Austria.