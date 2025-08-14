HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Argentino Franco Mastantuono es presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Volante ofensivo ya se pone a las órdenes del técnico Xabi Alonso y además elogió a Lionel Messi.

Mastantuono y Florentino Pérez.
Mastantuono y Florentino Pérez. | AFP

En el día de su cumpleaños, el futbolista argentino Franco Mastantuono tuvo el mejor regalo que uno puede recibir. Tras cumplir la mayoría de edad, el volante ofensivo fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid con un contrato que lo vincula hasta el 2031.

El oriundo de Azul (Buenos Aires), quien venía entrenando de manera individual desde que culminó su participación con River Plate en el Mundial de Clubes, tocó varios temas, entre ellos sobre quién era para él, el mejor jugador del mundo, ahora que estará en un club donde brilló el portugués Cristiano Ronaldo.

“Messi significó mucho para Barcelona y para todos los argentinos que lo vimos jugar. Yo vengo a hacer mi camino y que los fanáticos se sientan contentos”, remarcó el nuevo jugador número ‘30’ del Real Madrid.

“Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es especial para mí, porque lo venía usando en River. Me ilusionaba mucho seguir usando y por suerte se dio”, añadió.

A partir de este martes 19 de agosto, Mastantuono podrá comenzar a escribir su historia cuando el elenco merengue arranque su participación en LaLiga española ante en Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu (2:00 p.m.). “Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente (Florentino Pérez), a Xabi (Alonso) y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. ¡Hala, Madrid!”, concluyó.

