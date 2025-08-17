HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      
Fútbol Español

Canal confirmado de Real Madrid contra Osasuna por el debut merengue en LaLiga 2025-26 de España

El partido entre madridistas y rojillos será el último de la primera fecha en la liga española. Los de Xabi Alonso buscarán empezar con el pie derecho con un triunfo en casa.

El equipo merengue solo jugó un amistoso de pretemporada, mientras que su rival disputó 5. Foto: composición de LR/Real Madrid/Osasuna
El equipo merengue solo jugó un amistoso de pretemporada, mientras que su rival disputó 5. Foto: composición de LR/Real Madrid/Osasuna

Real Madrid está preparado para su estreno en LaLiga. Tras el único amistoso de pretemporada que disputó, ante el Tirol de Suiza, el equipo de Xabi Alonso quedó listo para medirse al Osasuna en el Santiago Bernabéu, un partido que se jugará este martes 19 de agosto y cerrará la primera fecha del campeonato español.

Los merengues saldrán algo presionados por la categórica victoria que logró el Barcelona, su principal rival en la lucha por el título, en esta jornada inaugural. Con los refuerzos que sumó en el último mercado de fichajes (Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras), junto a los ya consolidados Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham, entre otros, la Casa Blanca va por grandes objetivos.

PUEDES VER: Mastantuono 'desafía' a hinchas del Madrid en su presentación y se rinde ante grandeza de Messi: 'El mejor del mundo'

lr.pe

Canal de TV del Real Madrid contra Osasuna

En la mayoría de países de Sudamérica, DSports se encargará de televisar el Real Madrid contra Osasuna. Esta señal deportiva se puede ver en los canales 610 y 1610 HD de DirecTV.

  • Perú: DSports
  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Tigo Sports 2
  • Brasil: Disney+
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: Sky Sports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: DAZN LaLiga, DAZN, LaLiga TV Bar

¿Cómo ver Real Madrid contra Osasuna por internet?

Si quieres seguir la cobertura ONLINE del Real Madrid contra Osasuna, suscríbete al servicio de streaming DGO o ingresa gratis si ya eres cliente de DirecTV. En esta plataforma podrás acceder al contenido de todos los canales exclusivos de este cableoperador, como DSports.

Próximos partidos de Real Madrid y Osasuna

Tras este partido debut en la temporada 2025-26 de LaLiga, al Real Madrid le tocará visitar al Real Oviedo de Salomón Rondón el domingo 24 de agosto. Osasuna, por su parte, jugará en casa frente al Valencia, también el domingo 24.

Notas relacionadas
Argentino Franco Mastantuono es presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Argentino Franco Mastantuono es presentado como nuevo jugador del Real Madrid

LEER MÁS
Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid en su presentación y se rinde ante la grandeza de Messi: "El mejor del mundo"

Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid en su presentación y se rinde ante la grandeza de Messi: "El mejor del mundo"

LEER MÁS
Real Madrid goleó y quedó listo para el debut en LaLiga: derrotó 4-0 a Tirol en amistoso con doblete de Kylian Mbappé

Real Madrid goleó y quedó listo para el debut en LaLiga: derrotó 4-0 a Tirol en amistoso con doblete de Kylian Mbappé

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona vs Mallorca por LaLiga EA Sports: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 de la temporada 2025-26

Barcelona vs Mallorca por LaLiga EA Sports: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 de la temporada 2025-26

LEER MÁS
Alineación de Sporting Cristal versus Melgar por la jornada 5 del Torneo Clausura, en el Rímac

Alineación de Sporting Cristal versus Melgar por la jornada 5 del Torneo Clausura, en el Rímac

LEER MÁS
Lucas Vázquez deja el Real Madrid tras 10 años: solo Kylian Mbappé y Andriy Lunin asistieron a su despedida

Lucas Vázquez deja el Real Madrid tras 10 años: solo Kylian Mbappé y Andriy Lunin asistieron a su despedida

LEER MÁS
Lamine Yamal y su desafiante mensaje tras recibir la '10' del Barcelona: "Messi ha hecho su camino, yo haré el mío"

Lamine Yamal y su desafiante mensaje tras recibir la '10' del Barcelona: "Messi ha hecho su camino, yo haré el mío"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Fútbol Español

Barcelona vs Mallorca por LaLiga EA Sports: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 de la temporada 2025-26

Alineación de Sporting Cristal versus Melgar por la jornada 5 del Torneo Clausura, en el Rímac

Lucas Vázquez deja el Real Madrid tras 10 años: solo Kylian Mbappé y Andriy Lunin asistieron a su despedida

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota