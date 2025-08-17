Real Madrid está preparado para su estreno en LaLiga. Tras el único amistoso de pretemporada que disputó, ante el Tirol de Suiza, el equipo de Xabi Alonso quedó listo para medirse al Osasuna en el Santiago Bernabéu, un partido que se jugará este martes 19 de agosto y cerrará la primera fecha del campeonato español.

Los merengues saldrán algo presionados por la categórica victoria que logró el Barcelona, su principal rival en la lucha por el título, en esta jornada inaugural. Con los refuerzos que sumó en el último mercado de fichajes (Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras), junto a los ya consolidados Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham, entre otros, la Casa Blanca va por grandes objetivos.

Canal de TV del Real Madrid contra Osasuna

En la mayoría de países de Sudamérica, DSports se encargará de televisar el Real Madrid contra Osasuna. Esta señal deportiva se puede ver en los canales 610 y 1610 HD de DirecTV.

Perú: DSports

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: Disney+

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

México: Sky Sports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: DAZN LaLiga, DAZN, LaLiga TV Bar

¿Cómo ver Real Madrid contra Osasuna por internet?

Si quieres seguir la cobertura ONLINE del Real Madrid contra Osasuna, suscríbete al servicio de streaming DGO o ingresa gratis si ya eres cliente de DirecTV. En esta plataforma podrás acceder al contenido de todos los canales exclusivos de este cableoperador, como DSports.

Próximos partidos de Real Madrid y Osasuna

Tras este partido debut en la temporada 2025-26 de LaLiga, al Real Madrid le tocará visitar al Real Oviedo de Salomón Rondón el domingo 24 de agosto. Osasuna, por su parte, jugará en casa frente al Valencia, también el domingo 24.