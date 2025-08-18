HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Deportes

DT de Emelec destacó las principales las virtudes de Christian Cueva tras superar lesión: "Es importante para nosotros"

Guillermo Duró, entrenador de Emelec, se refirió al regreso de Christian Cueva en la victoria por la mínima ante Técnico Universitario por la LigaPro.

Christian Cueva ingresó en el segundo tiempo en el último partido de Emelec. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media/Club Sport Emelec
Christian Cueva ingresó en el segundo tiempo en el último partido de Emelec. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media/Club Sport Emelec

El último domingo 17 de agosto, Emelec derrotó por 1-0 a Técnico Universitario por la Serie A de Ecuador con gol de Jaime Ayoví. Este partido marcó el regreso de Christian Cueva tras algunas jornadas ausente. 'Aladino' había sufrido una lesión muscular en el choque ante Manta el pasado 26 de julio; sin embargo, ya se encuentra recuperado. Tras el reciente triunfo, Guillermo Duró, técnico del Bombillo, elogió al volante nacional.

En diálogo con Jax Latin Media, el estratega argentino reconoció la importancia que tiene Cueva dentro del plantel y señaló que el mediocampista peruano se encuentra haciendo su regreso de a pocos. Como se recuerda, el mundialista con Perú se perdió dos encuentros con su equipo (ambos por el torneo doméstico).

PUEDES VER: Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: 'Cuando analizas el mercado…'

lr.pe

¿Qué dijo el DT de Emelec sobre Christian Cueva?

"Christian está regresando de a pocos, le dimos entre 20 y 25 minutos y en la semana va a estar mucho mejor", comenzó diciendo Duró, que ya lleva 5 partidos al mando del Bombillo.

El técnico de 56 años resaltó las principales cualidades que posee 'Aladino' como la pausa que pone en el campo y la visión de juego. "Es un futbolista de mucha experiencia, te maneja muy bien los tiempos, te maneja los espacios. Es un jugador importante para nosotros", añadió.

PUEDES VER: Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

lr.pe

Próximo partido de Christian Cueva con Emelec

El siguiente cotejo del cuadro eléctrico será ante Independiente del Valle por la jornada 26 de la Serie A de Ecuador. El partido está pactado para disputarse el domingo 24 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Por el momento, Emelec se ubica noveno con 35 puntos.

Notas relacionadas
Con Christian Cueva, Emelec derrotó 1-0 a Técnico Universitario y sigue escalando posiciones en la LigaPro de Ecuador

Con Christian Cueva, Emelec derrotó 1-0 a Técnico Universitario y sigue escalando posiciones en la LigaPro de Ecuador

LEER MÁS
Prensa de Ecuador revela cuál sería la dolencia de Christian Cueva que lo tiene alejado de Emelec: "Parece que es..."

Prensa de Ecuador revela cuál sería la dolencia de Christian Cueva que lo tiene alejado de Emelec: "Parece que es..."

LEER MÁS
Jorge Célico reveló que llegada de Alfonso Barco fue una de las razones de su salida de Emelec: "Yo no lo pedí"

Jorge Célico reveló que llegada de Alfonso Barco fue una de las razones de su salida de Emelec: "Yo no lo pedí"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

LEER MÁS
Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

LEER MÁS
Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Béisbol Venezuela vs Japón Pequeñas Ligas HOY EN VIVO: ver segundo inning del partido por LLWS vía Disney Plus y YouTube

Béisbol Venezuela vs Japón Pequeñas Ligas HOY EN VIVO: ver segundo inning del partido por LLWS vía Disney Plus y YouTube

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Deportes

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Kevin Quevedo y la emotiva despedida a Erick Noriega tras su salida de Alianza Lima: foto e inédito video

Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture, fechas, horarios y canal para ver a las Panteras

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota