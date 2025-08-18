El último domingo 17 de agosto, Emelec derrotó por 1-0 a Técnico Universitario por la Serie A de Ecuador con gol de Jaime Ayoví. Este partido marcó el regreso de Christian Cueva tras algunas jornadas ausente. 'Aladino' había sufrido una lesión muscular en el choque ante Manta el pasado 26 de julio; sin embargo, ya se encuentra recuperado. Tras el reciente triunfo, Guillermo Duró, técnico del Bombillo, elogió al volante nacional.

En diálogo con Jax Latin Media, el estratega argentino reconoció la importancia que tiene Cueva dentro del plantel y señaló que el mediocampista peruano se encuentra haciendo su regreso de a pocos. Como se recuerda, el mundialista con Perú se perdió dos encuentros con su equipo (ambos por el torneo doméstico).

¿Qué dijo el DT de Emelec sobre Christian Cueva?

"Christian está regresando de a pocos, le dimos entre 20 y 25 minutos y en la semana va a estar mucho mejor", comenzó diciendo Duró, que ya lleva 5 partidos al mando del Bombillo.

El técnico de 56 años resaltó las principales cualidades que posee 'Aladino' como la pausa que pone en el campo y la visión de juego. "Es un futbolista de mucha experiencia, te maneja muy bien los tiempos, te maneja los espacios. Es un jugador importante para nosotros", añadió.

Próximo partido de Christian Cueva con Emelec

El siguiente cotejo del cuadro eléctrico será ante Independiente del Valle por la jornada 26 de la Serie A de Ecuador. El partido está pactado para disputarse el domingo 24 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Por el momento, Emelec se ubica noveno con 35 puntos.