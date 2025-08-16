HOYSuscripcion LR Focus

Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
¿A qué hora juega Emelec vs Técnico Universitario en el regreso de Christian Cueva por la LigaPro de Ecuador?

Tras perderse los 2 últimos partidos de la liga ecuatoriana, el peruano está nuevamente apto para ponerse a disposición del DT Guillermo Duró. El partido se jugará en el estadio Bellavista.

Este año, Emelec perdió como local ante Técnico Universitario por la primera rueda de la LigaPro. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR
Este año, Emelec perdió como local ante Técnico Universitario por la primera rueda de la LigaPro. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Christian Cueva vuelve a la acción con Emelec. Por la fecha 25 de la LigaPro de Ecuador, el equipo del peruano visita a Técnico Universitario de Ambato este domingo 17 de agosto, a partir de las 3.30 p. m. (hora ecuatoriana). El partido se jugará en el estadio Bellavista y será transmitido por TV a través de los canales Zapping Sports, ECDF 2 y Teleamazonas, pero también podrás seguir el minuto a minuto gratis por internet.

'Aladino' está listo para reaparecer con el Bombillo, que supo arreglárselas sin él los dos partidos en los que no estuvo disponible: la victoria 2-1 sobre Libertad y el empate 1-1 ante Deportivo Cuenca. Tras superar su lesión, el volante quedó a la expectativa de lo que disponga el técnico Guillermo Duró, quien optaría por no arriesgarlo desde el vamos y lo haría iniciar en el banquillo de suplentes.

PUEDES VER: Jorge Célico reveló que llegada de Alfonso Barco fue una de las razones de su salida de Emelec: 'Yo no lo pedí'

¿A qué hora juega Emelec vs Técnico Universitario?

En Ecuador, el partido Emelec vs Técnico Universitario arranca a las 3.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Perú: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Emelec vs Técnico Universitario?

La transmisión por TV del Emelec vs Técnico Universitario estará disponible en territorio ecuatoriano a través de Telemazonas (señal abierta), ECDF 2 y Zapping Sports (cable).

Pronóstico de Emelec vs Técnico Universitario

Según las cuotas de las principales casas de apuestas, Emelec no es favorito sobre Técnico Universitario, que jugará como local.

  • Betsson: gana Emelec (3,25), empate (3,10), gana Técnico (2,18)
  • Betano: gana Emelec (3,30), empate (3,15), gana Técnico (2,22)
  • Bet365: gana Emelec (3,40), empate (3,10), gana Técnico (2,20)
  • 1XBet: gana Emelec (3,28), empate (3,16), gana Técnico (2,23)
  • Coolbet: gana Emelec (3,50), empate (3,20), gana Técnico (2,15)
  • Doradobet: gana Emelec (3,25), empate (3,20), gana Técnico (2,30). 

¿Dónde juega Emelec vs Técnico Universitario?

El escenario de este compromiso será el estadio Bellavista de Ambato, recinto ubicado a más de 2.600 msnm, con capacidad para 16.000 espectadores.

PUEDES VER: Oliver Sonne y su desolador mensaje tras ser goleado en su debut por Premier League: 'Definitivamente...'

Posible alineación de Emelec vs Técnico Universitario

Este sería el once titular de Emelec para su visita a Técnico Universitario: Pedro Ortiz; Luis Castillo, Fernando León, Diogo Bagüí, Luis Caicedo; Sergio Quintero, Alfonso Barco, Alexander González, José Cevallos, Maicon Solís; José Angulo

