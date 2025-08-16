¿A qué hora juega Emelec vs Técnico Universitario en el regreso de Christian Cueva por la LigaPro de Ecuador?
Tras perderse los 2 últimos partidos de la liga ecuatoriana, el peruano está nuevamente apto para ponerse a disposición del DT Guillermo Duró. El partido se jugará en el estadio Bellavista.
Christian Cueva vuelve a la acción con Emelec. Por la fecha 25 de la LigaPro de Ecuador, el equipo del peruano visita a Técnico Universitario de Ambato este domingo 17 de agosto, a partir de las 3.30 p. m. (hora ecuatoriana). El partido se jugará en el estadio Bellavista y será transmitido por TV a través de los canales Zapping Sports, ECDF 2 y Teleamazonas, pero también podrás seguir el minuto a minuto gratis por internet.
'Aladino' está listo para reaparecer con el Bombillo, que supo arreglárselas sin él los dos partidos en los que no estuvo disponible: la victoria 2-1 sobre Libertad y el empate 1-1 ante Deportivo Cuenca. Tras superar su lesión, el volante quedó a la expectativa de lo que disponga el técnico Guillermo Duró, quien optaría por no arriesgarlo desde el vamos y lo haría iniciar en el banquillo de suplentes.
¿A qué hora juega Emelec vs Técnico Universitario?
En Ecuador, el partido Emelec vs Técnico Universitario arranca a las 3.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.
- México: 2.30 p. m.
- Colombia, Perú: 3.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿En qué canal ver Emelec vs Técnico Universitario?
La transmisión por TV del Emelec vs Técnico Universitario estará disponible en territorio ecuatoriano a través de Telemazonas (señal abierta), ECDF 2 y Zapping Sports (cable).
Pronóstico de Emelec vs Técnico Universitario
Según las cuotas de las principales casas de apuestas, Emelec no es favorito sobre Técnico Universitario, que jugará como local.
- Betsson: gana Emelec (3,25), empate (3,10), gana Técnico (2,18)
- Betano: gana Emelec (3,30), empate (3,15), gana Técnico (2,22)
- Bet365: gana Emelec (3,40), empate (3,10), gana Técnico (2,20)
- 1XBet: gana Emelec (3,28), empate (3,16), gana Técnico (2,23)
- Coolbet: gana Emelec (3,50), empate (3,20), gana Técnico (2,15)
- Doradobet: gana Emelec (3,25), empate (3,20), gana Técnico (2,30).
¿Dónde juega Emelec vs Técnico Universitario?
El escenario de este compromiso será el estadio Bellavista de Ambato, recinto ubicado a más de 2.600 msnm, con capacidad para 16.000 espectadores.
Posible alineación de Emelec vs Técnico Universitario
Este sería el once titular de Emelec para su visita a Técnico Universitario: Pedro Ortiz; Luis Castillo, Fernando León, Diogo Bagüí, Luis Caicedo; Sergio Quintero, Alfonso Barco, Alexander González, José Cevallos, Maicon Solís; José Angulo