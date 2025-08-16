Este año, Emelec perdió como local ante Técnico Universitario por la primera rueda de la LigaPro. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Christian Cueva vuelve a la acción con Emelec. Por la fecha 25 de la LigaPro de Ecuador, el equipo del peruano visita a Técnico Universitario de Ambato este domingo 17 de agosto, a partir de las 3.30 p. m. (hora ecuatoriana). El partido se jugará en el estadio Bellavista y será transmitido por TV a través de los canales Zapping Sports, ECDF 2 y Teleamazonas, pero también podrás seguir el minuto a minuto gratis por internet.

'Aladino' está listo para reaparecer con el Bombillo, que supo arreglárselas sin él los dos partidos en los que no estuvo disponible: la victoria 2-1 sobre Libertad y el empate 1-1 ante Deportivo Cuenca. Tras superar su lesión, el volante quedó a la expectativa de lo que disponga el técnico Guillermo Duró, quien optaría por no arriesgarlo desde el vamos y lo haría iniciar en el banquillo de suplentes.

¿A qué hora juega Emelec vs Técnico Universitario?

En Ecuador, el partido Emelec vs Técnico Universitario arranca a las 3.30 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Perú: 3.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Emelec vs Técnico Universitario?

La transmisión por TV del Emelec vs Técnico Universitario estará disponible en territorio ecuatoriano a través de Telemazonas (señal abierta), ECDF 2 y Zapping Sports (cable).

Pronóstico de Emelec vs Técnico Universitario

Según las cuotas de las principales casas de apuestas, Emelec no es favorito sobre Técnico Universitario, que jugará como local.

Betsson: gana Emelec (3,25), empate (3,10), gana Técnico (2,18)

Betano: gana Emelec (3,30), empate (3,15), gana Técnico (2,22)

Bet365: gana Emelec (3,40), empate (3,10), gana Técnico (2,20)

1XBet: gana Emelec (3,28), empate (3,16), gana Técnico (2,23)

Coolbet: gana Emelec (3,50), empate (3,20), gana Técnico (2,15)

Doradobet: gana Emelec (3,25), empate (3,20), gana Técnico (2,30).

¿Dónde juega Emelec vs Técnico Universitario?

El escenario de este compromiso será el estadio Bellavista de Ambato, recinto ubicado a más de 2.600 msnm, con capacidad para 16.000 espectadores.

Posible alineación de Emelec vs Técnico Universitario

Este sería el once titular de Emelec para su visita a Técnico Universitario: Pedro Ortiz; Luis Castillo, Fernando León, Diogo Bagüí, Luis Caicedo; Sergio Quintero, Alfonso Barco, Alexander González, José Cevallos, Maicon Solís; José Angulo