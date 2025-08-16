Italia vs Japón EN VIVO, final Mundial de Vóley Sub-21 femenino 2025: a qué hora y cómo ver el partido

La final Italia vs Japón nos trae un duelo de anotadoras entre Merit Adigwe y Sae Omori | FIVB | Composición LR

La final Italia vs Japón nos trae un duelo de anotadoras entre Merit Adigwe y Sae Omori | FIVB | Composición LR

Italia vs Japón EN VIVO se miden por la gran final del Mundial de Vóley Femenino Sub-21 2025 este domingo 17 de agosto en el Jawa Pos Arena de Surabaya (Indonesia). La Azzurra, segunda mejor selección del grupo B, se mide ante la única invicta que sigue con vida el campeonato a partir de las 7.00 a. m. (hora peruana).

Las europeas llegan de una gran actuación en las fases de eliminación, con triunfos 3-1 sobre Indonesia en octavos, 3-0 ante China en cuartos y también 3-0 contra Brasil en semifinales. Japón, por su parte, dejó en el camino a Croacia (3-1), Turquía (3-0) y Bulgaria (3-0). El duelo esperado será el de Sae Omori y Merit Adigwe, sexta y séptima mejor anotadoras del torneo con 133 y 132 puntos, respectivamente.

¿A qué hora juega Italia vs Japón EN VIVO por el Mundial Sub-21?

El encuentro de Italia vs Japón por el Mundial de Vóley Sub-21 2025 iniciará en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Texas, Chicago): 7.00 a. m.

Italia, España (peninsular): 2.00 p. m.

México (centro), Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua: 6.00 a. m.

México (Pacífico), EE. UU. (California): 5.00 a. m.

Rep. Dominicana, Chile, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, EE. UU. (Miami, Nueva York): 8.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 9.00 a. m.

¿Dónde ver la final Italia vs Japón EN VIVO?

El partido de vóley entre Italia vs Japón será transmitido EN VIVO y gratis por internet a través del canal oficial en YouTube de Volleyball World, la plataforma oficial de los mundiales y torneos FIVB. Allí también podrás encontrar las transmisiones completas de todos los compromisos anteriores de esta edición del campeonato.

¿Cuántos títulos tienen Italia y Japón en el Mundial Sub-21 de vóley?

Hasta la fecha, Italia suma dos títulos del Mundial de Vóley femenino Sub-21, obtenidos en 2011 (celebrado en Lima) y 2021, además de llegar a otras tres finales; una de ellas fue justamente la única coronación de Japón, por un marcador de 3-2 en la edición 2019 celebrada en Aguascalientes, México.