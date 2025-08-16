HOYSuscripcion LR Focus

Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Deportes

Italia vs Japón EN VIVO, final Mundial de Vóley Sub-21 femenino 2025: a qué hora y cómo ver el partido

Sigue a Italia vs Japón desde Indonesia por el título del Mundial Sub-21 2025. Chocan las 'nuevas joyas' de dos grandes potencias del vóley femenino.

La final Italia vs Japón nos trae un duelo de anotadoras entre Merit Adigwe y Sae Omori
La final Italia vs Japón nos trae un duelo de anotadoras entre Merit Adigwe y Sae Omori | FIVB | Composición LR

Italia vs Japón EN VIVO se miden por la gran final del Mundial de Vóley Femenino Sub-21 2025 este domingo 17 de agosto en el Jawa Pos Arena de Surabaya (Indonesia). La Azzurra, segunda mejor selección del grupo B, se mide ante la única invicta que sigue con vida el campeonato a partir de las 7.00 a. m. (hora peruana).

Las europeas llegan de una gran actuación en las fases de eliminación, con triunfos 3-1 sobre Indonesia en octavos, 3-0 ante China en cuartos y también 3-0 contra Brasil en semifinales. Japón, por su parte, dejó en el camino a Croacia (3-1), Turquía (3-0) y Bulgaria (3-0). El duelo esperado será el de Sae Omori y Merit Adigwe, sexta y séptima mejor anotadoras del torneo con 133 y 132 puntos, respectivamente.

PUEDES VER: ¡Brasil bicampeón! Canarinhas ganaron 3-0 a México y se llevan el oro del vóley femenino en los Juegos Panamericanos Junior 2025

lr.pe

¿A qué hora juega Italia vs Japón EN VIVO por el Mundial Sub-21?

El encuentro de Italia vs Japón por el Mundial de Vóley Sub-21 2025 iniciará en los siguientes horarios:

  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Texas, Chicago): 7.00 a. m.
  • Italia, España (peninsular): 2.00 p. m.
  • México (centro), Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua: 6.00 a. m.
  • México (Pacífico), EE. UU. (California): 5.00 a. m.
  • Rep. Dominicana, Chile, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, EE. UU. (Miami, Nueva York): 8.00 a. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 9.00 a. m.

¿Dónde ver la final Italia vs Japón EN VIVO?

El partido de vóley entre Italia vs Japón será transmitido EN VIVO y gratis por internet a través del canal oficial en YouTube de Volleyball World, la plataforma oficial de los mundiales y torneos FIVB. Allí también podrás encontrar las transmisiones completas de todos los compromisos anteriores de esta edición del campeonato.

PUEDES VER: ¡Seis veces reinas! República Dominicana venció 3-0 a Colombia y levanta la Copa Panamericana de vóley 2025

lr.pe

¿Cuántos títulos tienen Italia y Japón en el Mundial Sub-21 de vóley?

Hasta la fecha, Italia suma dos títulos del Mundial de Vóley femenino Sub-21, obtenidos en 2011 (celebrado en Lima) y 2021, además de llegar a otras tres finales; una de ellas fue justamente la única coronación de Japón, por un marcador de 3-2 en la edición 2019 celebrada en Aguascalientes, México.

