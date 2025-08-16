Oliver Sonne tendrá su gran oportunidad en la Premier League. El lateral de la selección peruana es titular en el partido que su club, Burnley, jugará este sábado ante Tottenham por la fecha 1 de la temporada 2025-26 de la liga inglesa. El 'Vikingo' fue considerado por su DT, Scott Parker, debido al cambio de sistema implementado para este arranque del certamen.

En la pretemporada, el jugador de 24 años, quien es el único peruano en la liga inglesa, solo acumuló 151 minutos en dos amistosos de los cuales, por si fuera poco, no pudo ganar ninguno. Pese a todo, el estratega depositó en él su confianza para este exigente debut.

Alineación confirmada de Burnley con Oliver Sonne

Para este cruce, Burnley saldrá con un esquema de 5-4-1, con Sonne en la línea defensiva. Uno de los acompañantes del peruano será Kyle Walker, exjugador de Manchester City, quien llegó al club en el más reciente mercado de fichajes.

Este es el once titular del Burnley: Martin Dúbravka; Oliver Sonne, Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman; Hannibal Mejbri, Josh Cullen, Josh Laurent, Jaidon Anthony; Lyle Foster.

Alineación de los Clarets. Foto: Burnley FC

¿A qué hora juega Oliver Sonne en Burnley vs Tottenham?

El partido entre los Clarets y los Spurs se juega hoy, sábado 16 de agosto, a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana). El cotejo se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium.

¿Dónde ver el debut de Oliver Sonne en la Premier League?

Para territorio peruano, la transmisión del Tottenham vs Burnley estará a cargo únicamente a través del plan premium en el servicio de streaming Disney Plus.