HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     
Deportes

Oliver Sonne debuta en la Premier League: peruano es titular con Burnley ante Tottenham por la fecha 1

El 'Vikingo', único jugador de la selección peruana en la liga inglesa, disputará su primer partido del certamen tras lograr el ascenso en la temporada anterior.

El 'Vikingo' jugará por primera vez la Premier League. Foto: composición de LR/Instagram Oliver Sonne
El 'Vikingo' jugará por primera vez la Premier League. Foto: composición de LR/Instagram Oliver Sonne

Oliver Sonne tendrá su gran oportunidad en la Premier League. El lateral de la selección peruana es titular en el partido que su club, Burnley, jugará este sábado ante Tottenham por la fecha 1 de la temporada 2025-26 de la liga inglesa. El 'Vikingo' fue considerado por su DT, Scott Parker, debido al cambio de sistema implementado para este arranque del certamen.

En la pretemporada, el jugador de 24 años, quien es el único peruano en la liga inglesa, solo acumuló 151 minutos en dos amistosos de los cuales, por si fuera poco, no pudo ganar ninguno. Pese a todo, el estratega depositó en él su confianza para este exigente debut.

PUEDES VER: Carrillo sobre presunta pelea con Álex Valera en la selección peruana: 'He pensado qué puede pasar por su cabeza'

lr.pe

Alineación confirmada de Burnley con Oliver Sonne

Para este cruce, Burnley saldrá con un esquema de 5-4-1, con Sonne en la línea defensiva. Uno de los acompañantes del peruano será Kyle Walker, exjugador de Manchester City, quien llegó al club en el más reciente mercado de fichajes.

Este es el once titular del Burnley: Martin Dúbravka; Oliver Sonne, Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman; Hannibal Mejbri, Josh Cullen, Josh Laurent, Jaidon Anthony; Lyle Foster.

Alineación de los Clarets. Foto: Burnley FC

Alineación de los Clarets. Foto: Burnley FC

¿A qué hora juega Oliver Sonne en Burnley vs Tottenham?

El partido entre los Clarets y los Spurs se juega hoy, sábado 16 de agosto, a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana). El cotejo se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium.

¿Dónde ver el debut de Oliver Sonne en la Premier League?

Para territorio peruano, la transmisión del Tottenham vs Burnley estará a cargo únicamente a través del plan premium en el servicio de streaming Disney Plus.

Notas relacionadas
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

LEER MÁS
André Carrillo sobre presunta pelea con Álex Valera en la selección peruana: "He pensado qué puede pasar por su cabeza"

André Carrillo sobre presunta pelea con Álex Valera en la selección peruana: "He pensado qué puede pasar por su cabeza"

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: sería la venta más cara de su historia

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: sería la venta más cara de su historia

LEER MÁS
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota