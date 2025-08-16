HOYSuscripcion LR Focus

Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Deportes

Oliver Sonne y su desolador mensaje tras ser goleado en su debut por Premier League: "Definitivamente..."

El lateral peruano fue titular en la primera fecha de la Premier League ante el poderoso Tottenham, campeón de la Europa League. Sonne interesantes proyecciones ofensivas, aunque sufrió en defensa ante el '9' Richardlison.

Oliver Sonne posteó emotivo mensaje en Instagram tras debutar en Premier. Foto: Lr/IG
Oliver Sonne no tuvo el debut soñado, pero puede presumir que jugó en la Premier League. El lateral danés peruano llegó a una de las ligas más competitivas de Europa con el Burnley, aunque en su estrenó perdió por goleada 3-0 ante el poderoso Tottenham. El vigente campeón de la UEFA Europa League fue superior en el arranque de la prestigiosa liga inglesa. Sonne arrancó de titular y tuvo interesantes intervenciones.

El brasileño Richarlison fue clave para la contundente victoria del Tottenham ante Burnley, pero la Premier League recién comienza y aún queda mucho camino por recorrer para el volante lateral nacional. El seleccionado posteó emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram luego por la derrota ante los Spurs.

lr.pe

¿Qué dijo Oliver Sonne luego de perder ante Tottenham por Premier League?

El joven futbolista de 24 años mandó un mensaje a la hinchada del Burnley, tras caer 3-0 ante el actual campeón de la UEFA Europa League y uno de los candidatos para pelear por la Premier League 2025/2026.    

"Definitivamente no es el resultado que queríamos, pero estoy muy feliz de tener mi debut en la Premier League. ¡Nos recuperaremos aún más fuertes!", anunció Oliver Sonne en su cuenta oficial de Instagram. El peruano, pese a la derrota, recibió elogios y felicitaciones por enfrentarse a un club grande de Europa.

lr.pe

¿Qué pasó con Oliver Sonne en su primer partido de Premier League?

De los tres goles que recibió el Burnley en este partido, los dos últimos llegaron por el lado izquierdo, sector en el que se ubicó el 'Vikingo'. Cuando aún no se reponían del segundo tanto recibido, Brennan Johnson aprovechó la floja marca de los defensores rivales para quedar mano a mano con el portero Dúbravka y sellar la goleada.

Próximo partido de Oliver Sonne en Premier League

Luego de este duro tropiezo, al Burnley le tocará recibir en casa al Sunderland, por la jornada 2 del torneo. El partido se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana).

