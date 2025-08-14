Enrique ‘El Fuerte’ Barzola pelea contra Marat Balaev por ACA 190 MMA: hora y dónde ver el combate del luchador peruano
El luchador peruano de 36 años se enfrentará al poderoso ruso en el octágono de las artes marciales mixtas por la ACA 190. Ambas figuras tiene una buena defensa de derribo y experiencia en 'jaula'
Enrique Barzola buscará un importante triunfo ante el experimentado Marat Balaev, en Moscú, por el 'main card' de ACA 190. El luchador peruano será parte de las estelares ante un excampeón ruso. El local pinta ligeramente como favorito, aunque será bastante cerrada y pareja por el estilo de ambos deportistas en el octágono. Ambos peleadores, en ocaso de sus carreras, sueñan con una última aventura.
El 'Fuerte' quiere demostrar que sigue vigente. Barzola en su versión representó a Perú en la UFC, deleitó a los fanáticos en MMA con verdaderas batallas en Bellator ante Magomed Magomedov e incluso disputó la PFL. Sin embargo, Balaec fue campeón de ACB, y tras un parón de cuatro años, regresó al deporte a los 49 años para un último baile. En mayo de este año, se enfrentó al emblemático Hacran Dias.
¿A qué hora pelea Enrique Barzola y Marat Balaev por ACA 190?
El evento arranca este sábado 15 de agosto, desde las 10 am (Hora peruana), en la capital de Rusia. La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas una pelea clave en el ranking para aspirar al título de la compañía.
- México: 9:00 am
- Argentina: 12:00 pm
- Brasil: 12:00 pm
- Chile: 12:00 pm
- Colombia: 10:00 am
¿Dónde ver la pelea entre Enrique Barzola y Marat Balaev por ACA?
Ninguna cadena de televisión pasará el evento, pero podrás verlo completo y en vivo por el canal de YouTube de ACA MMA. Es gratuito y lo pueden seguir desde laptop, celular, tablet o cualquier otra dispositivo electrónico.