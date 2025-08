Jesús Pinedo no pudo ante Movlid Khaybulaev por el titulo mundial de peso pluma de PFL y perdió en el último round. El peruano, conocido por habilidad como striker, fue llevado por 'The Killer' al piso en casi todos los asaltos hasta que 'tapeó' luego de una dura llave como lo es el triángulo de brazos. El peleador nacional de 29 años se quedó al borde de la gloria y no pudo conseguir su segundo trofeo máximo en la categoría tras obtenerlo en el 2023.

Un día después de la derrota, el popular 'Mudo' se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y aseguró que se encuentra bien de salud. Pinedo dejó de lado las excusas y reconoció que no fue una buena pelea para él.

Jesús Pinedo se pronunció tras perder el título mundial de PFL 2025

"Para todos los que me preguntan y están preocupados por mi salud, estoy bien físicamente, solo un par de golpes nada grave. No me voy a excusar, simplemente no fue mi noche, no sé qué pasó, no hice el trabajo que debí hacer allí y así es este juego en este nivel se paga caro", se lee en la primera parte de su mensaje.

Luego, agradeció el apoyo recibido por parte de todo su equipo y respaldó el trabajo que han venido haciendo. El campeón de Inka FC, uno de los torneos más importantes de las artes marciales mixtas en el Perú, manifestó que ahora entrará en un momento de reflexión y descanso pensando en lo que será su futuro como luchador.

"Nada que decir a mi equipo o entrenadores, ellos estuvieron a la altura en todo momento. Voy a regresar a casa, pensar un poco y volver al ruedo. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo en estos momentos", finalizó.

Jesús Pinedo iba por su segundo título mundial en PFL

El peruano ya había tocado la gloria en la categoría peso pluma de PFL en el 2023 tras noquear al brasileño Gabriel Braga y quitarle el invicto. En el 2024 no pudo participar tras sufrir una lesión que lo mantuvo varios meses alejado del octágono. No obstante, el 'Mudo' puso la mira en la edición 2024. Para este combate, realizó su campamento en San José, California, junto a Iván Iberico, líder de su equipo.