Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, conversó en exclusiva con La República Deportes sobre el complicado arranque de la Liga Peruana de Vóley, el balance de su gestión y la próxima participación de Perú en la Copa Panamericana 2025, pese a que en un inicio se había comentado que el sexteto bicolor no asistiría.

La máxima autoridad del voleibol nacional aclaró los planes que tiene para primera división del voleibol peruano y la intención de ayudar al segundo deporte más visto del país. Además, reveló el respaldo que recibió para que Perú juegue la Copa Panamericana.

- ¿Cuándo inicia la Liga Nacional de Voleibol?

- El día martes tuvimos una primera reunión general con los clubes para ver una serie de puntos que estamos evaluando y estamos recibiendo algunas sugerencias. La liga debería iniciar en octubre, ya que debe acabar el 30 de abril. Honestamente, el otro año tenemos una serie de competencias internacionales a nivel de selecciones y los cuerpos técnicos me han pedido que ellos quieren ya empezar en mayo de la preparación. Por ende, lo ideal es que el torneo vuelva a mediados de octubre o comienzos de noviembre para no descuadrar el calendario.

- ¿Dónde se jugará la nueva temporada de la LNSV 2025/26?

La verdad es que tenemos un cruce con los Juegos Bolivarianos, ya que ambos eventos coinciden en la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Además, por norma de la ODEBO, las sedes oficiales no pueden ser utilizadas un mes antes. Justamente, el Coliseo Eduardo Dibós y el Polideportivo Villa El Salvador no estarán disponibles para la primera etapa de la liga.

Por este motivo, la principal alternativa que manejamos es el colegio Mariscal Cáceres de la Escuela Militar de Chorrillos e incluso nos hemos reunido con ellos. Ahora estamos esperando una pronunciamiento final de su parte, tenemos que ponernos de acuerdo en el alquiler del campo y la logística.

- ¿Existe un plan B ante la posibilidad de que no lleguen a un acuerdo con la nueva sede?

Tenemos todo encaminado, pero contamos con un plan B. El plan B sería iniciar en enero de 2026, aunque tendríamos que ajustar mucho más el fixture y eso complica los acuerdos que tenemos con la televisión, porque ellos lo van a transmitir solamente fines de semana. Por ende, esperamos que esto salga adelante. La escuela militar está muy este abierta a que se pueda jugar ahí la liga en la fecha habitual.

- ¿Qué pasó con Perú en la Copa Panamericana?

Con mucha pena habíamos tomado la decisión de no participar. Sin embargo, el fin de semana anterior me llamó el presidente del IPD y me dijo: "No puede ser que Perú no participe, más con el resultado que ha habido en la Copa América".

Entonces, gracias a las gestiones que él hizo, me comentó: "Nosotros te podemos dar un presupuesto adicional. Yo te puedo apoyar para tu participación en la Copa Panamericana y ayudarte en parte para alguno de los eventos que se viene, pero tú ya tienes que buscar la forma de cómo conseguir los fondos para pagar la deuda".

- ¿Qué torneos de voleibol importantes se vienen?

Tenemos el Sudamericano sub-17 acá en Villa El Salvador, eso ya está confirmado. El Torneo Masculino Sub-17 será la siguiente semana en Venezuela. Asimismo, los Juegos Bolivarianos en agosto y el Sudamericano sub 18 acá en Lima, este en San Miguel e incluso dos paradas de voleibol playa también se encuentran en la recargada agenda.