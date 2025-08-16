HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima derrotó 3-1 a ADT y se mete de lleno en la pelea por el Torneo Clausura.

Conjunto íntimo se quedó con el triunfo en la despedida de Erick Noriega, quien jugará en el Gremio de Brasil.

Hernán Barcos abrió el camino del triunfo aliancista
Hernán Barcos abrió el camino del triunfo aliancista | Carlos Félix

Las emociones encontradas invadieron en todos los hinchas de Alianza Lima que ayer volvieron a llenar Matute para presenciar no solo la victoria 3-1 ante ADT, sino también para despedirse de Erick Noriega, quien este lunes viajará a Brasil para firmar por el Gremio.

Durante la primera mitad no hubo muchas situaciones claras, pero sí insinuaciones por parte de los íntimos. Un tiro libre ejecutado por Pablo Ceppelini fue desviado por la defensa de ADT. Ricardo Lagos, sin que la pelota caiga al piso, metió un zurdazo que pasó muy cerca del arco de Carlos Grados.

Luego, una corrida por izquierda de Eryc Castillo terminó en un rebote buscado por Hernán Barcos. Y en otra acción, Alan Cantero de derecha la mandó muy arriba.

Castillo por su sector fue quien buscó habilitar a Barcos, que en la última intentó con un cabezazo, pero la defensa tarmeña, comandada por el central Gu-Rum Choi, se hizo respetar y el cero no se movió en los primeros 45 minutos.

Para el complemento, Alianza siguió con el mismo libreto y rápidamente pudo encontrar el gol de la tranquilidad. Una falta dentro del área contra Barcos fue revisada por el VAR. El juez Julio Quiroz cobró penal y el propio “Pirata” (51’) se paró frente al balón para picarla al estilo ‘Panenka’. ¡Golazo!

Cantero también fue derribado en el área, por lo que se decretó otro disparo desde los doce pasos. Esta vez fue Sergio Peña (68’) el encargado de aumentar cifras y además colocar su primer tanto con camiseta blanquiazul.

El público enterado de la transferencia de Erick Noriega al Gremio de Brasil por casi 2 millones de dólares, se puso de pie y aplaudió aún más al verlo con la cinta de capitán.

Cantero, quien tanto buscó su gol, tuvo su premio a los 75 minutos luego de tomar un balón dentro del área y de media tijera fusiló a Grados. ADT logró descontar con un buen tanto de Josué Montenegro (82’) y selló un 3-1 que deja tranquilo a los de Néstor Gorosito, que este miércoles buscarán su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Ecuador (2-0 ida).

