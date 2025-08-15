La derrota de Universitario ante Palmeiras por 4-0 ha significado un duro golpe para los hinchas de la 'U', quienes estaban ilusionados con poder dar el golpe en esta serie y avanzar de fase en la Copa Libertadores. Tras la goleada en el Monumental, los hinchas apuntaron contra los jugadores, pero también contra el técnico Jorge Fossati por su planteamiento ante el poderoso Verdao.

Pese a los cuestionamientos de algunos hinchas sobre la continuidad de Fossati en el cargo, el periodista Gustavo Peralta, de L1 MAX, indicó que el estratega charrúa seguirá en el equipo, pues tiene la confianza de la administración para los partidos que se vienen.

Universitario definió continuidad de Jorge Fossati tras derrota

"En la 'U' están molestos, con bronca, muchos consultan sobre qué va a pasar con Fossati, si se va a ir o no, pero no se va a ir. La administración de la 'U' no va a tomar ninguna determinación con Fossati ni Fossati va a tomar alguna determinación al respecto. Hay rumores pensando que Fossati se podría ir, pero no va por ahí", comenzó diciendo Peralta.

El comunicador contó que tras el partido se le vio conversando al 'Nonno' con Franco Velazco, administrador temporal del club, y Álvaro Barco, director deportivo de la institución, pero no para definir su futuro, sino para analizar lo que se le viene a Universitario.

Terminando el partido, estaban afuera del vestuario como siempre, conversó con Velazco, también estaba Barco, y han estado conversando para tratar de ver qué hacer al respecto. Pero no se va a ir. Tienen un partido importante el fin de semana y luego el clásico", acotó.