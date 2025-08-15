HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Deportes

Diego Penny apuntó contra habitual titular en Universitario tras dura derrota ante Palmeiras: "El peor partido que le vi"

El exarquero nacional se refirió al nivel de una de las figuras de Universitario luego de la goleada 4-0 de Palmeiras en el Monumental por la Conmebol Libertadores.

Universitario y Palmeiras jugarán la vuelta el siguiente jueves 21 de agosto. Foto: composición LR/captura de 'Mano a Mano'/AFP
Universitario y Palmeiras jugarán la vuelta el siguiente jueves 21 de agosto. Foto: composición LR/captura de 'Mano a Mano'/AFP

Universitario recibió un duro golpe en la Copa Libertadores tras caer goleado ante Palmeiras por la ida de los octavos de final del certamen. El Verdao, que venía con algunos cuestionamientos encima, no tuvo piedad y se impuso 4-0 en el Monumental, resultado que deja al borde de la eliminación a una 'U' que llegaba ilusionada con dar el golpe en la serie. El rendimiento del cuadro crema, en todas las líneas, fue bajo. Uno de los jugadores cuestionados por el nivel mostrado fue Rodrigo Ureña.

En la reciente edición del programa streaming 'Mano a Mano', el exportero peruano Diego Penny apuntó contra el mediocampista chileno y aseguró que de la presente temporada es el partido con el rendimiento más bajo que le ha visto.

PUEDES VER: 'Será jugador de Perú por 10 años': Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

lr.pe

Diego Penny criticó nivel de Rodrigo Ureña en el Universitario vs Palmeiras

El excampeón con Sporting Cristal precisó que si un jugador como Ureña, que viene siendo el hilo conductor en el equipo, no aparece, el resto del equipo tampoco lo hará.

"La fortaleza de la 'U' era sostener su defensa, pero no ayudó nadie. Creo que es el peor partido que le he visto a Ureña. De este año es el peor. Lo que más valoramos de él son los pases y ayer estuvo terrible. Si un jugador que es importante, que es el equilibrio del equipo, está nervioso y tiene una mala noche contagia a los demás", indicó.

Penny señaló que el partido en general del elenco estudiantil fue dantesco y que no tuvo capacidad de reacción para sobreponerse. "Fue terrible lo que vi de la 'U', a mí me decepcionó el nivel defensivo. Ayer Palmeiras pasó por encima a Universitario, la 'U' no tuvo rebeldía", acotó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'

lr.pe

Rodrigo Ureña fue cambiado en el entretiempo del Universitario vs Palmeiras

El popular 'Pitbull' no hizo su ingreso en el segundo tiempo y su lugar fue ocupado por Jorge Murrugarra. En conferencia de prensa, el técnico Jorge Fossati contó que el volante tuvo unas molestias en el gemelo y por eso no pudo continuar.

"Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad me habló sobre una lesión y que estaba demasiado duro el gemelo. Recién mañana o pasado sabremos la información médica, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas", declaró en rueda de prensa.

Notas relacionadas
Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"

Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"

LEER MÁS
Jorge Fossati reveló motivo del sorpresivo cambio de Rodrigo Ureña en la goleada ante Palmeiras: "Con sinceridad nos habló"

Jorge Fossati reveló motivo del sorpresivo cambio de Rodrigo Ureña en la goleada ante Palmeiras: "Con sinceridad nos habló"

LEER MÁS
Hincha prefiere jugar ‘Crash’ dentro de su palco en el Monumental durante partido de Universitario: "No quiso ver la derrota"

Hincha prefiere jugar ‘Crash’ dentro de su palco en el Monumental durante partido de Universitario: "No quiso ver la derrota"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"

Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima vs ADT Tarma por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineaciones Alianza Lima vs ADT Tarma por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota