Universitario recibió un duro golpe en la Copa Libertadores tras caer goleado ante Palmeiras por la ida de los octavos de final del certamen. El Verdao, que venía con algunos cuestionamientos encima, no tuvo piedad y se impuso 4-0 en el Monumental, resultado que deja al borde de la eliminación a una 'U' que llegaba ilusionada con dar el golpe en la serie. El rendimiento del cuadro crema, en todas las líneas, fue bajo. Uno de los jugadores cuestionados por el nivel mostrado fue Rodrigo Ureña.

En la reciente edición del programa streaming 'Mano a Mano', el exportero peruano Diego Penny apuntó contra el mediocampista chileno y aseguró que de la presente temporada es el partido con el rendimiento más bajo que le ha visto.

Diego Penny criticó nivel de Rodrigo Ureña en el Universitario vs Palmeiras

El excampeón con Sporting Cristal precisó que si un jugador como Ureña, que viene siendo el hilo conductor en el equipo, no aparece, el resto del equipo tampoco lo hará.

"La fortaleza de la 'U' era sostener su defensa, pero no ayudó nadie. Creo que es el peor partido que le he visto a Ureña. De este año es el peor. Lo que más valoramos de él son los pases y ayer estuvo terrible. Si un jugador que es importante, que es el equilibrio del equipo, está nervioso y tiene una mala noche contagia a los demás", indicó.

Penny señaló que el partido en general del elenco estudiantil fue dantesco y que no tuvo capacidad de reacción para sobreponerse. "Fue terrible lo que vi de la 'U', a mí me decepcionó el nivel defensivo. Ayer Palmeiras pasó por encima a Universitario, la 'U' no tuvo rebeldía", acotó.

Rodrigo Ureña fue cambiado en el entretiempo del Universitario vs Palmeiras

El popular 'Pitbull' no hizo su ingreso en el segundo tiempo y su lugar fue ocupado por Jorge Murrugarra. En conferencia de prensa, el técnico Jorge Fossati contó que el volante tuvo unas molestias en el gemelo y por eso no pudo continuar.

"Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad me habló sobre una lesión y que estaba demasiado duro el gemelo. Recién mañana o pasado sabremos la información médica, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas", declaró en rueda de prensa.