El entrenador de Universitario, Jorge Fossati, reveló el motivo por el que Rodrigo Ureña fue cambiado ante Palmeiras. Surgieron muchos rumores y versiones sobre la petición del chileno e incluso algunos apuntaba que el 'Nono' lo quitó para no quemarlo por la catastrófica goleada en el Monumental. Sin embargo, el estratega de la 'U' explicó los detalles en la conferencia de prensa luego del partido.

El técnico 'crema' fue cuestionado por los hinchas y la prensa deportiva por sacar al referente Rodrigo Ureña, aunque el chileno no estaba jugando bien. De todas formas, existe una notoria diferencia entre el titular indiscutible y Jorge Murrugarra. Por este motivo, Fossati temrinó con la novela al aclarar el panorama.

¿Por qué Jorge Fossati cambio a Rodrigo Ureña en la goleada ante Palmeiras?

Las conjeturas sobre un posible altercado en los camerinos comenzaron a circular rápidamente. No obstante, el 'Nono' confirmó que el jugador chileno no estará disponible para el encuentro contra Sport Huancayo, programado para este domingo 17 de agosto, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

"Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad me habló sobre una lesión y que estaba demasiado duro el gemelo. Recién mañana o pasado sabremos la información médica, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas", comunicó el DT en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Aldo sobre la derrota de Universitario ante Palmeiras?

"Estamos avergonzados, no era lo que esperábamos. No hicimos un buen partido, hay que ser realistas, entramos desconcentrados y en este tipo de torneos, con este tipo de rivales, te cuesta. Hay que ser autocríticos, no hicimos un buen partido, hay que ser sinceros. Pedirle disculpas al hincha, pero a levantar cabeza porque esto sigue.

Tenemos que jugar un partido el domingo y hay que ser fuertes porque todavía falta mucho. Nos hacemos responsables para asumir esta derrota y a levantar cabeza porque se vienen cosas importantes. Ahorita lo que más importa es el partido del domingo, tenemos que mantenernos firmes en el torneo local", fueron las palabras del capitán crema, quien resaltó que ahora el equipo deberá enfocarse en el torneo local.