Hincha prefiere jugar ‘Crash’ dentro de su palco en el Monumental durante partido de Universitario: "No quiso ver la derrota"
En unas imágenes compartidas en TikTok, los usuarios vieron el momento en que un hincha jugaba el videojuego dentro de su palco.
El último jueves 14 de agosto se realizó el partido de ida entre Universitario vs. Palmeiras de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Jorge Fossati no tuvieron una buena racha durante el encuentro y así, lo demostró un hincha al preferir un popular videojuego que mirar desde su palco del estadio Monumental al equipo crema. El video no tardó en sacar más de una sonrisa a los usuarios en TikTok.
El usuario, la_vidaconera, mostró el preciso instante en que un hincha se encontraba en un palco, pero no para mirar el choque de los merengues, sino para jugar ‘Crash’. En las imágenes se veía una pantalla de televisión encendida en un cuarto con el videojuego, mientras que en las gradas había miles de espectadores a la espera de inicio del partido de fútbol.
Universitario de Deportes perdió 4-0 ante Palmeiras
Tras ver el clip, los usuarios no tardaron en dejar sus divertidos comentarios, sobre todo ante la derrota de Universitario de Deportes, cuyo tablero marcó 4 goles a favor del equipo paulista.
“Ya jugaron con tu equipo”, “Lo vi desde Oriente y se pasó todo el partido jugando”, “Hubiera avisado por llevar mi mando”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios de la popular red social.
Dirigidos por Jorge Fosatti deberán revertir el resultado en el Allianz Parque
Cabe mencionar, que Universitario volverá a enfrentarse a Palmeiras el próximo jueves 21 de agosto a las 7:30 pm (hora peruana), en el Allianz Parque. Los merengues tendrán que revertir el resultado, desde el primer minuto, debido a la complicada situación que enfrentan.