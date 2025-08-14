Paolo Guerrero y su dolorosa salida de Matute: rengueando, cabizbajo y sin hablar con la prensa tras triunfo de Alianza Lima
A los 35 minutos, Paolo Guerrero se sintió y no pudo continuar en el Alianza Lima ante la U. Católica. Así fue su silenciosa salida del estadio Alejandro Villanueva después del triunfo blanquiazul.
Alianza Lima hizo respetar Matute y venció 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este triunfo, los blanquiazules se aseguran cierta ventaja para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Sin embargo, una de las preocupaciones tras el compromiso fue Paolo Guerrero. El 'Depredador' no pudo terminar el encuentro y tuvo que dejar su lugar a su compañero Hernán Barcos.
A los 35 minutos, Guerrero aquejó de una dolencia en su pie derecho, la cual le impidió culminar el partido. Después de la victoria, el artillero se mostró visiblemente afectado y no quiso conversar con la prensa local e internacional.
Así se fue Paolo Guerrero de Matute tras triunfo de Alianza Lima
Las cámaras de GOLPERU captaron el momento justo en el que Paolo Guerrero abandonaba el estadio Alejandro Villanueva. El atacante íntimo salió rengueando con una visible cara de dolor.
Además, evitó conversar con los medios, pese a la insistencia de algunos por tomar sus declaraciones después de la victoria ante la U. Católica de Ecuador. Recordemos que Guerrero se perdió algunos partidos del torneo local por una dolencia en el tobillo, el cual habría vuelto a recrudecer en la Copa Sudamericana.
¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?
El encuentro de vuelta para definir quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p. m. (hora de Perú) en la ciudad de Quito. El equipo que se imponga en esta serie enfrentará al vencedor del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.