André Carrillo sigue brillando en tierras brasileñas. En esta oportunidad, el volante peruano anotó en el empate de Corinthians 1-1 ante Fortaleza por la fecha 18 del Brasileirao. El popular 'Culebra' no fue titular, pero su ingreso fue crucial en el complemento para quedarse con un punto en el Neo Química Arena. Con este resultado, el Timao se ubica en el onceavo lugar con 22 unidades. Carrillo recibió una gran calificación de la prensa de Brasil tras su notable rendimiento.

Concretamente, el medio Geo Globo hizo su análisis del compromiso y eligió a André Carrillo como el mejor de su equipo. Le dio una calificación de 17 puntos, ya que fue determinante desde el momento que pisó el terreno de juego.

Prensa brasileña dio notable calificación a Carrillo tras gol

A pesar de que ha cosechado buenas actuaciones con Corinthians, André Carrillo aún no había logrado anotar en el Brasileirao. No obstante, esta mala racha terminó. Su gol ante Fortaleza le sirvió para ser elegido el mejor de la cancha y no dudaron en destacarlo en la liga.

"Entró en el minuto 17 del segundo tiempo, generó peligro con centros y mostró buen posicionamiento y oportunismo para igualar el partido en el tiempo añadido", resaltó el medio en cuestión.

Calificación de André Carrillo. Foto: Ge Globo.

Así fue el gol de André Carrillo con Corinthians por el Brasileirao

Corrían los descuentos del partido. Corinthians manda un cero al área por la banda derecha y un compañero de Carrillo se eleva por los aires para meter un fuerte cabezazo. El portero rival lo ataja, pero la 'Culebra' estaba ahí para aprovechar el rebote y colocar el 1-1.