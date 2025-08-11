Cienciano se alista para enfrentar a Bolívar en el estadio Hernando Siles por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El 'Papá' busca su segunda estrella internacional y, comandados ahora por Alejandro Hohberg, va con todo en su visita a La Paz. En la antesala de este choque, el elenco imperial dio una buena noticia a sus hinchas: transmitirá el partido de manera gratuita desde la Plaza Mayor de Cusco.

Esta noticia la dio a conocer el club a través de sus redes sociales. De esta forma, Cienciano busca reunir a toda la hinchada en uno de los principales recintos de Cusco para apoyar el 'Papá' en este importante duelo.

Cienciano y la buena noticia a sus hinchas para el partido ante Bolívar

"¡Hagamos historia juntos! Unamos nuestros corazones en un solo aliento y vibremos todos en pantalla gigante", se lee en la publicación. La cita será este miércoles 13 de agosto y los hinchas podrás asistir al lugar a partir de las 4:00 p. m. (hora peruana).

Cienciano jugará primero en Bolivia ante Bolívar por la Sudamericana. Foto: Club Cienciano

¿A qué hora juegan Cienciano ante Bolívar por la Copa Sudamericana?

El encuentro de ida entre Cienciano y Bolívar por el pase a cuartos está programado para empezar desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El duelo será transmitido solo por DSports, en todo Sudamérica.

Cienciano llega tras igualar 1-1 frente a Comerciantes Unidos en el Torneo Clausura 2025. Por su parte, Bolívar viene con impulso tras una contundente victoria 5-0 sobre Real Tomayapo en la Primera División de Bolivia.