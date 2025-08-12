Llegó la hora de la verdad. Universitario se enfrenta a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El gigante del Brasileiro y protagonista del Mundial de Clubes parte como favorito por la experiencia que ostenta en este tipo de series y por la descomunal diferencia económica que existe entre ambas plantillas. El popular 'Verdao', con sus figuras, cuesta casi 16 veces más que el bicampeón de la Liga 1.

El dinero no garantiza la clasificación inmediata del excampeón de la Copa Libertadores, pero le da un cierto alcance de la la calidad de jugadores con la que cuenta. Sin embargo, los partidos hay que jugarlos y no es la primera vez que un club con poco presupuesto elimina a una escuadra millonaria.

¿Cuál es la exorbitante diferencia entre Universitario y Palmeiras?

Palmeiras cuenta con un valor de mercado cercano a los 200 millones de euros, específicamente 188,95 millones de euros, según Transfermarkt. En cambio, Universitario es significativamente menor, ya que apenas llega a los 13,15 millones de euros. Sin duda, esa disparidad es notable al realizar un contraste entre ambos planteles. La diferencia es tan extrema que cinco futbolistas del ‘Verdao’ superan en valor total al conjunto ‘merengue’.

Asimismo, al comparar a las dos figuras más caras de ambas escuadra, la desigualdad es impresionante. En la 'U', según Transfermarkt, el volante Jairo Concha es el más caro y vale 1.20 millones de euros. Mientras que Vitor Roque cuesta 20 millones de euros. Ambos jugadores son jóvenes y tienen calidad con en la cancha, pero en el delantero brasileño es inalcanzable en las cifras económicas. Justamente, el '9' de 20 años se convirtió en el fichaje más caro en la historia de un equipo sudamericano con 25 millones de euros.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21 en Brasil. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN y Disney+. Sin embargo, todos los detalles del encuentro los podrás seguir aquí en La República Deportes.

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora local).