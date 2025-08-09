Solitario gol de Pablo Ceppelini para el triunfo de Alianza Lima sobre Ayacucho FC

¡Dominó la altura! Alianza Lima sacó ayer un importante triunfo ante Ayacucho FC en su visita al estadio Ciudad de las Américas (0-1), por lo que llega súper motivado para el partido del miércoles ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana.

El trámite del partido fue intenso y parejo, pero los locales eran quienes se acercaban con mayor peligro al arco defendido por Guillermo Viscarra. Conforme pasaba el tiempo, los íntimos equipararon las acciones, aunque sobre los 32 minutos llegaría la primera polémica.

Una mano dentro del área por parte de Carlos Zambrano fue reclamada penal por todos los jugadores ayacuchanos. El juez Micke Palomino no fue llamado por el VAR y siguió con el juego. A poco para el final del primer tiempo llegaría otra polémica. Una falta dentro del área contra Matías Succar fue sancionada, pero tras la revisión del videoarbitraje la acción fue anulada. Esto generó incomodidad en Néstor Gorosito, ya que el defensor golpeó al atacante aliancista antes que toque el balón.

Para el complemento, el DT argentino movió su banca y mandó a Hernán Barcos y Jean Pierre Archimbaud. Posteriormente ingresaron Alan Cantero, Marco Huamán y Gianfranco Chávez, quien hizo su debut por la lesión de Zambrano. Los minutos pasaban hasta que José Ataupillco tocó el balón con la mano dentro del área tras una disputa con Succar. El VAR vio la acción y Pablo Ceppelini (76’) cambió por gol el penal y aseguró los tres puntos para los ‘blanquiazules’, que el miércoles enfrentarán a los ecuatorianos en Matute (7:30 p.m.).