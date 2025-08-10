Si hay un jugador que marcó el ciclo de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana, ese es Christian Cueva. En varias ocasiones, el estratega argentino reconoció su 'debilidad' por el talentoso volante y lo importante que fue su aporte para sus éxitos con la Bicolor.

En los últimos días, el popular 'Tigre' decidió regresar a nuestro país y se animó a hablar sobre algunos jugadores que dirigió a lo largo de su trayectoria. En ese sentido, el técnico de 67 años sorprendió al comparar a 'Aladino' con un destacado exfutbolista de Alianza Lima y Universitario.

Ricardo Gareca elogia a Donny Neyra

Antes de asumir las riendas de la selección peruana, Ricardo Gareca dirigió a Universitario de Deportes. Durante su paso por la institución crema, uno de los jugadores que sobresalió fue Donny Neyra. Sus determinantes actuaciones fueron claves para la obtención del Apertura 2008.

"Un crack. De esos que no abundan. Talento puro, creatividad pura, pero hay que saber entenderlo, saber llevarlo, porque tiene una personalidad muy marcada. Tiene un estilo de vida, una forma de ser que hay que comprender. A mí me gustan esos jugadores, los trato de entender. Con nosotros rindió una barbaridad. Un gran chico. Uno no siempre está de acuerdo con la forma de vivir o con lo que quiere para su carrera, pero él siempre me dijo las cosas de frente, y yo también. Lo considero una gran persona", mencionó el DT en diálogo con 'La Fe de Cuto'.

Ricardo Gareca compara a Christian Cueva con Donny Neyra

Por otra parte, al ser consultado sobre Christian Cueva, el extécnico de Perú indicó que es muy parecido a Neyra en muchos aspectos.

"Es un caso parecido al de Donny. Una gran persona, talento puro. Donny amaba a la ‘U’ y Cueva amaba a Perú. Todo lo hacía por su país. Son jugadores que tienen problemas en su vida, o una personalidad difícil, pero cuando se ponía la camiseta de la selección… se transformaba. No solo en el juego, también en la actitud. Eso lo respetaba mucho. Más allá de sus problemas, eran jugadores determinantes y con un gran corazón", sostuvo.