HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Fútbol Peruano

Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"

El 'Depredador' también se refirió a la lesión que lo alejó de las canchas en los últimos partidos de Alianza Lima. Además, aprovechó para dejarle una picante dedicatoria al compadre.

Paolo Guerrero se perdió los dos últimos partidos con Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión
Paolo Guerrero se perdió los dos últimos partidos con Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión

Paolo Guerrero sigue recuperándose para volver a jugar. Hace algunas fechas, el 'Depredador' se lesionó del tobillo y se ha perdido dos encuentros del Torneo Clausura 2025 con Alianza Lima. En una reciente entrevista, el máximo goleador de la selección peruana señaló que ya superó la dolencia, pero aún le falta para regresar a las canchas. Además, aprovechó la charla con la prensa para dejar un desafiante mensaje a Universitario, el clásico rival.

En el marco de los 101 años de vida institucional de la 'U', Guerrero dejó en claro que Alianza es y sigue siendo el equipo más grande del fútbol peruano. Entre risas, el artillero volvió a dejar en claro su hinchaje por el conjunto íntimo.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

lr.pe

Paolo Guerrero le dejó su recado a Universitario

"Desearle lo mejor a ellos, pero igual Alianza sigue siendo el más grande", apuntó Paolo Guerrero tras ser abordado por la prensa. Asimismo, cuando fue consultado sobre la llegada de Gianfranco Chávez, expresó su felicidad porque considera que es un talento con gran proyección y que aportará al equipo.

En adición, dejó en claro cuáles deben ser los objetivos de Alianza para recuperar terreno en el Torneo Clausura. "Creo que tenemos que hacer lo mejor, sumar puntos que es lo que ahora necesitamos en este campeonato", añadió.

PUEDES VER: Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: Fue rueda de auxilio

lr.pe

Paolo Guerrero habló sobre el estado de su lesión

En otro momento de la entrevista, Paolo Guerrero fue consultado sobre el estado de su lesión. El '9' mencionó que está haciendo todo lo posible para regresar cuanto antes para apoyar a Alianza Lima.

"Estoy tratando de volver lo antes posible. La lesión del tobillo ya la superé, en lo muscular todavía me falta", declaró. Recordemos que Guerrero se perdió el duelo ante Juan Pablo II en Trujillo y Sporting Cristal en Matute.

Notas relacionadas
Jorge Zúñiga y su postura sobre casos Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas: "Alianza Lima siempre va a dar noticia"

Jorge Zúñiga y su postura sobre casos Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas: "Alianza Lima siempre va a dar noticia"

LEER MÁS
Brenda Carvalho sorprende al revelar si realmente le dijeron "Alondra" a Ana Paula Consorte: "Para los curiosos"

Brenda Carvalho sorprende al revelar si realmente le dijeron "Alondra" a Ana Paula Consorte: "Para los curiosos"

LEER MÁS
Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

LEER MÁS
De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

LEER MÁS
Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

LEER MÁS
Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

LEER MÁS
Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

LEER MÁS
¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Fútbol Peruano

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota