Paolo Guerrero sigue recuperándose para volver a jugar. Hace algunas fechas, el 'Depredador' se lesionó del tobillo y se ha perdido dos encuentros del Torneo Clausura 2025 con Alianza Lima. En una reciente entrevista, el máximo goleador de la selección peruana señaló que ya superó la dolencia, pero aún le falta para regresar a las canchas. Además, aprovechó la charla con la prensa para dejar un desafiante mensaje a Universitario, el clásico rival.

En el marco de los 101 años de vida institucional de la 'U', Guerrero dejó en claro que Alianza es y sigue siendo el equipo más grande del fútbol peruano. Entre risas, el artillero volvió a dejar en claro su hinchaje por el conjunto íntimo.

Paolo Guerrero le dejó su recado a Universitario

"Desearle lo mejor a ellos, pero igual Alianza sigue siendo el más grande", apuntó Paolo Guerrero tras ser abordado por la prensa. Asimismo, cuando fue consultado sobre la llegada de Gianfranco Chávez, expresó su felicidad porque considera que es un talento con gran proyección y que aportará al equipo.

En adición, dejó en claro cuáles deben ser los objetivos de Alianza para recuperar terreno en el Torneo Clausura. "Creo que tenemos que hacer lo mejor, sumar puntos que es lo que ahora necesitamos en este campeonato", añadió.

Paolo Guerrero habló sobre el estado de su lesión

En otro momento de la entrevista, Paolo Guerrero fue consultado sobre el estado de su lesión. El '9' mencionó que está haciendo todo lo posible para regresar cuanto antes para apoyar a Alianza Lima.

"Estoy tratando de volver lo antes posible. La lesión del tobillo ya la superé, en lo muscular todavía me falta", declaró. Recordemos que Guerrero se perdió el duelo ante Juan Pablo II en Trujillo y Sporting Cristal en Matute.