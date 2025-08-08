HOYSuscripcion LR Focus

Nancy Corzo: la economista de San Marcos que salvó de la crisis financiera a Universitario e impulsó el bicampeonato crema

Con una gestión marcada por la transparencia, Nancy Corzo se ha convertido en una pieza clave en el éxito de Universitario de Deportes, impulsando al club hacia la recuperación económica desde fuera del campo.

Nancy Corzo, la economista detrás del renacer crema, lidera una gestión que combinó transparencia, planificación y resultados, consolidando a Universitario dentro y fuera del campo.
Nancy Corzo, la economista detrás del renacer crema, lidera una gestión que combinó transparencia, planificación y resultados, consolidando a Universitario dentro y fuera del campo. | Foto: Universitario de Deportes

Nancy Corzo vive, respira y siente Universitario todos los días. Su presencia constante en el liderazgo en la gerencia de Administración y Finanzas y su atención al más mínimo detalle económico han sido clave para que el club hoy respire con tranquilidad. Hace apenas cuatro años, Universitario tenía números en rojo, pero con su llegada, esa historia comenzó a cambiar. Su formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es solo una muestra más de su rigurosidad académica para asumir retos, el cual no solo se refleja en balances positivos, sino en proyectos tangibles que han fortalecido al club en todas sus dimensiones.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas como economista y 23 años especializada en reestructuración empresarial, Corzo llegó a Universitario en 2019 durante la primera gestión de Jean Ferrari. En 2021, asumió formalmente la gerencia de Administración y Finanzas, y desde entonces, ha sido la mente estratégica detrás de la recuperación económica del club. En diciembre de 2024, mientras el club celebraba el bicampeonato, Ferrari no dudó en afirmar que la estabilidad financiera ya no era un sueño. Ese éxito es resultado del trabajo silencioso de Corzo, quien consolidó utilidades operativas, redujo más de 36 millones en pasivos y logró diversificar las fuentes de ingreso con cifras que superaron el 450% de crecimiento, según un informe publicado del cuadro crema en sus redes sociales. Esa evolución convirtió a Universitario en un modelo de gestión moderna en el fútbol peruano.

Nancy Corzo transformó la infraestructura de Universitario con proyectos clave como el Museo Monumental

Uno de los proyectos más simbólicos liderados por Corzo es el Museo Monumental. Inaugurado en 2023, no solo es un espacio para el recuerdo, sino un punto de orgullo institucional comparable al de los mejores clubes de Sudamérica. El museo recoge los mayores logros del club, incluidas las recientes conquistas del equipo masculino (con un bicampeonato incluido), femenino (2023), de reserva (2024) y en futsal (2024). Nancy Corzo fue el cerebro detrás de esta iniciativa, logrando no solo su viabilidad financiera, sino su sostenibilidad en el tiempo como parte del Tour Monumental. Su intervención en cada detalle, desde la infraestructura hasta los contenidos, convirtió esta obra en una pieza clave para reforzar la identidad crema.

Corzo también ha impulsado otras iniciativas estructurales como la apertura de oficinas administrativas dentro del Monumental, que permite integrar áreas claves del club. Según los datos de la escuadra merengue, la renovación del Estadio Lolo Fernández, con una inversión de 200 mil dólares, fue autofinanciada a través de ingresos generados por las escuelas deportivas del club. Asimismo, logró obtener licencias de funcionamiento e infraestructura segura para sedes históricas como Campo Mar, el centro de entrenamiento del primer equipo. En paralelo, desde 2022 hasta la actualidad, supervisó la ejecución del Centro de Alto Rendimiento (CAR), con una inversión cercana a los 750 mil dólares. Este espacio hoy alberga a 40 jóvenes promesas en un ambiente profesional con dormitorios, salas de videoanálisis y áreas de formación integral.

Nancy Corzo impulsó la transparencia y fortaleció las finanzas de Universitario

La transparencia también ha sido un sello distintivo de su gestión. Bajo su liderazgo, el club pasó por tres auditorías exitosas con firmas de prestigio internacional. Gracias a esa rendición de cuentas, Universitario ha ganado confianza entre socios, auspiciadores y fanáticos. Durante la presentación del nuevo plan financiero ante la SUNAT el año pasado, Corzo explicó que se proyecta un crecimiento del 20% para los próximos tres años, alcanzando los 153 millones de soles en ventas. Lo más destacado es que el 27% de esos ingresos provendrán de la taquilla, demostrando un vínculo cada vez más fuerte entre la hinchada y el club. Además, anticipó la ampliación de las canchas Norte y Sur del Monumental para actividades deportivas, consolidando un modelo de gestión que pone al socio e hincha en el centro. La economista no solo balancea cifras: equilibra sueños con planificación.

Nancy Corzo no viste camiseta ni aparece en las celebraciones de gol, pero es pieza clave del bicampeonato y de cada paso que da Universitario fuera del campo. Su labor demuestra que los campeonatos no solo se ganan en la cancha, sino también desde el compromiso diario. Y por eso, para muchos, ella es una pieza clave en el éxito de Universitario de Deportes.

