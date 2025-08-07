Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: “Uno de los clubes más emblemáticos del país”

Universitario de Deportes celebra un año más de vida institucional. Este jueves 7 de agosto, la 'U' conmemora su aniversario, motivo por el cual diversos clubes de la Liga 1 y entidades vinculadas al fútbol han decidido reconocer la fecha dedicándole mensajes positivos a través de las redes sociales.

Cabe resaltar que, por sus 101 años de historia, el club merengue lo celebrará a lo grande este viernes 8 con un evento especial en la explanada del estadio Monumental U Marathon, en homenaje a su trayectoria y a su apasionada hinchada. La jornada contará con la participación de reconocidos artistas.

¿Qué clubes han saludado a Universitario de Deportes por sus 101 años?

Mediante redes sociales, diferentes clubes de la Liga 1 y entidades ligadas al fútbol peruano se pronunciaron. Uno de ellos fue Cienciano:"El único campeón internacional, saluda afectuosamente a Universitario por sus 101 años de vida institucional", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, la Federación Peruana de Fútbol también tuvo afectuosas palabras para el club crema: "Saludamos a uno de los clubes más emblemáticos del país en un nuevo año de historia, pasión y compromiso con el fútbol peruano".

Saludo de la FPF a la 'U'

Mientras que la Liga 1 expresó: "La Liga1TeApuesto saluda a Universitario por su incansable camino en el fútbol peruano".

Saluda de la Liga 1

Por su parte, el exadministrador de la 'U', Jean Ferrari, también se pronunció: "Feliz aniversario 101 años Universitario".

Saludo de Jean Ferrari, exadministrador de Universitario

Historia de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes nació el 7 de agosto de 1924 bajo el nombre de "Federación Universitaria de Fútbol", gracias a la iniciativa de estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos y de las Escuelas Especiales de Ingeniería y Agronomía. A lo largo de los años, el club ha forjado una trayectoria destacada, sumando numerosos campeonatos nacionales y dejando su huella en competiciones internacionales como la Copa Libertadores.