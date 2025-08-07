HOY

Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa
Fútbol Peruano

Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: “Uno de los clubes más emblemáticos del país”

Fundado en 1924, Universitario de Deportes ha dejado una huella en el fútbol peruano, logrando múltiples campeonatos.

Universitario de Deportes cumple más de 100 años de vida institucional. Foto: Liga 1
Universitario de Deportes celebra un año más de vida institucional. Este jueves 7 de agosto, la 'U' conmemora su aniversario, motivo por el cual diversos clubes de la Liga 1 y entidades vinculadas al fútbol han decidido reconocer la fecha dedicándole mensajes positivos a través de las redes sociales.

Cabe resaltar que, por sus 101 años de historia, el club merengue lo celebrará a lo grande este viernes 8 con un evento especial en la explanada del estadio Monumental U Marathon, en homenaje a su trayectoria y a su apasionada hinchada. La jornada contará con la participación de reconocidos artistas.

¿Qué clubes han saludado a Universitario de Deportes por sus 101 años?

Mediante redes sociales, diferentes clubes de la Liga 1 y entidades ligadas al fútbol peruano se pronunciaron. Uno de ellos fue Cienciano:"El único campeón internacional, saluda afectuosamente a Universitario por sus 101 años de vida institucional", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, la Federación Peruana de Fútbol también tuvo afectuosas palabras para el club crema: "Saludamos a uno de los clubes más emblemáticos del país en un nuevo año de historia, pasión y compromiso con el fútbol peruano".

Saludo de la FPF a la 'U'

Mientras que la Liga 1 expresó: "La Liga1TeApuesto saluda a Universitario por su incansable camino en el fútbol peruano".

Saluda de la Liga 1

Por su parte, el exadministrador de la 'U', Jean Ferrari, también se pronunció: "Feliz aniversario 101 años Universitario".

Saludo de Jean Ferrari, exadministrador de Universitario

Historia de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes nació el 7 de agosto de 1924 bajo el nombre de "Federación Universitaria de Fútbol", gracias a la iniciativa de estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos y de las Escuelas Especiales de Ingeniería y Agronomía. A lo largo de los años, el club ha forjado una trayectoria destacada, sumando numerosos campeonatos nacionales y dejando su huella en competiciones internacionales como la Copa Libertadores.

