Universitario de Deportes, vigente bicampeón, celebra este 7 de agosto su 101 aniversario. Como parte de los festejos, se realizará un evento especial el viernes 8 en la explanada del Estadio Monumental, en homenaje a la historia del club y su apasionada hinchada. La jornada contará con la participación de reconocidos artistas.

La celebración iniciará a las 7.00 p. m. y ofrecerá una experiencia única, con bebidas ilimitadas, servicio de catering y un meet and greet exclusivo con figuras históricas del equipo.

¿Cuándo es la Noche Crema?

El evento se realizará este viernes 8 de agosto en la explanada del estadio Monumental U Marathon. Será exclusivo para los hinchas cremas y comenzará a partir de las 7.00 p. m.

¿Qué eventos se realizarán por los 101 años de Universitario?

Como parte de la experiencia, el evento incluye bebidas ilimitadas, un amplio servicio de catering, presentaciones de bandas invitadas como Orquesta Candela y Combinación de la Habana, además de un meet and greet con figuras históricas del club. Asimismo, cada entrada incluye un pase para la tribuna occidente en el duelo entre Universitario y Sport Boys, programado para el sábado 9 de agosto.

¿Cuánto cuesta asistir a la Noche Crema?

Las entradas para la celebración por los 101 años del conjunto crema están disponibles en Ticketmaster. Los precios son de 399.90 soles para socios y socios adherentes, y 499.90 soles para el público en general. Además, se ofrece una Zona Boxes (para seis personas) por 3,249.90 soles.

Historia de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes fue fundado el 7 de agosto de 1924 con el nombre de "Federación Universitaria de Fútbol", por un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos y de las Escuelas Especiales de Ingeniería y Agronomía. Desde entonces, ha construido una historia rica en logros, con múltiples títulos nacionales y destacadas participaciones en torneos internacionales, como la Copa Libertadores.