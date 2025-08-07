HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Fútbol Peruano

Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

Universitario de Deportes celebra su 101 aniversario este 7 de agosto. El evento especial se llevará a cabo el viernes 8 en el Estadio Monumental, con artistas invitados.

Universitario de Deportes cumple 101 años de vida institucional. Foto: composición LR/Universitario de Deportes
Universitario de Deportes cumple 101 años de vida institucional. Foto: composición LR/Universitario de Deportes

Universitario de Deportes, vigente bicampeón, celebra este 7 de agosto su 101 aniversario. Como parte de los festejos, se realizará un evento especial el viernes 8 en la explanada del Estadio Monumental, en homenaje a la historia del club y su apasionada hinchada. La jornada contará con la participación de reconocidos artistas.

La celebración iniciará a las 7.00 p. m. y ofrecerá una experiencia única, con bebidas ilimitadas, servicio de catering y un meet and greet exclusivo con figuras históricas del equipo.

PUEDES VER: Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

lr.pe

¿Cuándo es la Noche Crema?

El evento se realizará este viernes 8 de agosto en la explanada del estadio Monumental U Marathon. Será exclusivo para los hinchas cremas y comenzará a partir de las 7.00 p. m.

¿Qué eventos se realizarán por los 101 años de Universitario?

Como parte de la experiencia, el evento incluye bebidas ilimitadas, un amplio servicio de catering, presentaciones de bandas invitadas como Orquesta Candela y Combinación de la Habana, además de un meet and greet con figuras históricas del club. Asimismo, cada entrada incluye un pase para la tribuna occidente en el duelo entre Universitario y Sport Boys, programado para el sábado 9 de agosto.

PUEDES VER: Entradas Universitario vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para el partido en el estadio Monumental

lr.pe

¿Cuánto cuesta asistir a la Noche Crema?

Las entradas para la celebración por los 101 años del conjunto crema están disponibles en Ticketmaster. Los precios son de 399.90 soles para socios y socios adherentes, y 499.90 soles para el público en general. Además, se ofrece una Zona Boxes (para seis personas) por 3,249.90 soles.

Historia de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes fue fundado el 7 de agosto de 1924 con el nombre de "Federación Universitaria de Fútbol", por un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos y de las Escuelas Especiales de Ingeniería y Agronomía. Desde entonces, ha construido una historia rica en logros, con múltiples títulos nacionales y destacadas participaciones en torneos internacionales, como la Copa Libertadores.

Notas relacionadas
Universitario debe tener cuidado con el flamante fichaje de Palmeiras para la Copa Libertadores: Alianza Lima lo sufrió

Universitario debe tener cuidado con el flamante fichaje de Palmeiras para la Copa Libertadores: Alianza Lima lo sufrió

LEER MÁS
Portero de Alianza Universidad contó qué le dijo el árbitro previo a penal de Universitario: "Algunos lo escucharon"

Portero de Alianza Universidad contó qué le dijo el árbitro previo a penal de Universitario: "Algunos lo escucharon"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña responde fuerte tras su posible salida de Universitario: “Son rumores, han hablado estupideces”

Rodrigo Ureña responde fuerte tras su posible salida de Universitario: “Son rumores, han hablado estupideces”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

LEER MÁS
Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

LEER MÁS
Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

LEER MÁS
Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC por primera vez en estadio con una de las mejores canchas de la Liga 1 2025

Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC por primera vez en estadio con una de las mejores canchas de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Fútbol Peruano

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota