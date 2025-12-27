HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo HOY en Callao, según IGP
Sismo HOY en Callao, según IGP     Sismo HOY en Callao, según IGP     Sismo HOY en Callao, según IGP     
Fútbol Peruano

Universitario en el mercado de fichajes 2026: últimas renovaciones, altas y bajas del tricampeón peruano

En las últimas horas, se dieron a conocer las renovaciones de Horacio Calcaterra y Miguel Vargas para la siguiente temporada en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Universitario sigue anunciando renovaciones para la siguiente temporada 2026. Foto: composición LR/Universitario
Universitario sigue anunciando renovaciones para la siguiente temporada 2026. Foto: composición LR/Universitario

Universitario de Deportes se alista para la próxima temporada de la Liga 1 con la intención de renovar la plantilla que le permitió alcanzar el tricampeonato, apuntando ahora al tetracampeonato y a una destacada actuación en la Copa Libertadores. Con la llegada de Javier Rabanal, el club ya comenzó a anunciar refuerzos como Caín Farra, además de los rumores sobre un posible fichaje desde España de Sekou Gassama.

No obstante, desde el interior del club se vive una realidad distinta, ya que se vienen dando a conocer las renovaciones pendientes, como la del portero Miguel Vargas, quien permanecerá un tiempo más en la institución, y la de Horacio Calcaterra, que jugará una temporada más con la 'U'.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

lr.pe

Últimas renovaciones de Universitario para el 2026

A través de sus redes sociales, el club crema ha venido anunciando sus renovaciones, siendo de las más recientes las de Miguel Vargas y Horacio Calcaterra. A continuación, la lista de jugadores que estarán presentes para la siguiente temporada en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

  • Miguel Vargas
  • Horacio Calcaterra
  • Matías Di Benedetto
Miguel Vargas estará presente en la temporada 2026. Foto: Universitario

Miguel Vargas estará presente en la temporada 2026. Foto: Universitario

Fichajes de Universitario para el 2026

De momento, el único fichaje que ya se hizo oficial es el del argentino Caín Fara, defensa central que llega en condición de agente libre. Otro jugador que estaría muy cerca de cerrar su incorporación al club crema es el delantero sengalés Sekou Gassama.

Caín Fara llega desde la segunda división de Argentina. Foto: Universitario

Caín Fara llega desde la segunda división de Argentina. Foto: Universitario

Quien también estaría en la órbita de los estudiantiles es el extremo ecuatoriano Emerson Pata. En contraste, el atacante Michael Hoyos descartó arribar al Perú.

PUEDES VER: Liga 1 se viste de gala para cerrar la temporada: candidatos y categorías de los premios con Alianza Lima y Universitario

lr.pe

¿Qué jugadores no estarán la siguiente temporada en Universitario?

De momento, siguen siendo cuatro los jugadores que no estarán la próxima temporada en la ‘U’. No obstante, hace unas horas se anunció que Gustavo Dulanto se irá a préstamo a Sport Boys para la temporada 2026 de la Liga 1. No obstante, también existen dudas sobre el futuro de Rodrigo Ureña, que estaría próximo de irse a Millonarios.

  • Jairo Vélez
  • Diego Churín
  • Gabriel Costa
  • Sebastián Britos
  • Rodrigo Ureña (por confirmar)
  • Gustavo Dulanto (préstamo a Sport Boys)

¿Cuándo será la Noche Crema 2026 de Universitario?

De acuerdo con lo confirmado por el administrador Franco Velazco, el encuentro de presentación de la ‘U’ se disputará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental U Marathon, y el club invitado será la Universidad de Chile.

No obstante, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, advirtió que, debido a la coincidencia en fecha de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, alguno de los dos clubes tendría que cambiar el día de su presentación.

Notas relacionadas
Liga 1 se viste de gala para cerrar la temporada: candidatos y categorías de los premios con Alianza Lima y Universitario

Liga 1 se viste de gala para cerrar la temporada: candidatos y categorías de los premios con Alianza Lima y Universitario

LEER MÁS
Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

LEER MÁS
Universitario contra Regatas: día, hora y canal del partido por la fecha 10 en la Liga Peruana de Vóley

Universitario contra Regatas: día, hora y canal del partido por la fecha 10 en la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melgar denuncia a la FPF por falta de pagos de derechos de TV desde 2023: “Somos los únicos a los que no les pagan”

Melgar denuncia a la FPF por falta de pagos de derechos de TV desde 2023: “Somos los únicos a los que no les pagan”

LEER MÁS
Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

LEER MÁS
Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fútbol Peruano

¿Qué canal transmitirá la 'Noche Crema 2026'? Franco Velazco revela dónde se podría ver la presentación de Universitario

Melgar denuncia a la FPF por falta de pagos de derechos de TV desde 2023: “Somos los únicos a los que no les pagan”

Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025