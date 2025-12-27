Universitario de Deportes se alista para la próxima temporada de la Liga 1 con la intención de renovar la plantilla que le permitió alcanzar el tricampeonato, apuntando ahora al tetracampeonato y a una destacada actuación en la Copa Libertadores. Con la llegada de Javier Rabanal, el club ya comenzó a anunciar refuerzos como Caín Farra, además de los rumores sobre un posible fichaje desde España de Sekou Gassama.

No obstante, desde el interior del club se vive una realidad distinta, ya que se vienen dando a conocer las renovaciones pendientes, como la del portero Miguel Vargas, quien permanecerá un tiempo más en la institución, y la de Horacio Calcaterra, que jugará una temporada más con la 'U'.

Últimas renovaciones de Universitario para el 2026

A través de sus redes sociales, el club crema ha venido anunciando sus renovaciones, siendo de las más recientes las de Miguel Vargas y Horacio Calcaterra. A continuación, la lista de jugadores que estarán presentes para la siguiente temporada en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Miguel Vargas

Horacio Calcaterra

Matías Di Benedetto

Miguel Vargas estará presente en la temporada 2026. Foto: Universitario

Fichajes de Universitario para el 2026

De momento, el único fichaje que ya se hizo oficial es el del argentino Caín Fara, defensa central que llega en condición de agente libre. Otro jugador que estaría muy cerca de cerrar su incorporación al club crema es el delantero sengalés Sekou Gassama.

Caín Fara llega desde la segunda división de Argentina. Foto: Universitario

Quien también estaría en la órbita de los estudiantiles es el extremo ecuatoriano Emerson Pata. En contraste, el atacante Michael Hoyos descartó arribar al Perú.

¿Qué jugadores no estarán la siguiente temporada en Universitario?

De momento, siguen siendo cuatro los jugadores que no estarán la próxima temporada en la ‘U’. No obstante, hace unas horas se anunció que Gustavo Dulanto se irá a préstamo a Sport Boys para la temporada 2026 de la Liga 1. No obstante, también existen dudas sobre el futuro de Rodrigo Ureña, que estaría próximo de irse a Millonarios.

Jairo Vélez

Diego Churín

Gabriel Costa

Sebastián Britos

Rodrigo Ureña (por confirmar)

Gustavo Dulanto (préstamo a Sport Boys)

¿Cuándo será la Noche Crema 2026 de Universitario?

De acuerdo con lo confirmado por el administrador Franco Velazco, el encuentro de presentación de la ‘U’ se disputará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental U Marathon, y el club invitado será la Universidad de Chile.

No obstante, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, advirtió que, debido a la coincidencia en fecha de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, alguno de los dos clubes tendría que cambiar el día de su presentación.