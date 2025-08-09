HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

En el Estadio Monumental, Universitario recibe a Sport Boys en busca de tres puntos que le permita seguir entre los de arriba del Torneo Clausura 2025.

Universitario y Sport Boys se miden desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/Ariana Espinoza
Universitario se enfrenta a Sport Boys EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 9 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El Estadio Monumental de Ate será testigo de un partidazo desde la 6.30 p. m. (hora peruana). La transmisión del encuentro estará a cargo de GOLPERU, canal que cuenta con los derechos de la 'U'. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Los cremas se mantienen invictos en la competición. Con tres victorias y un empate, la 'U' es tercero en la tabla de posiciones, pero no está lejos del líder. Por su parte, la Misilera suman 4 unidades y buscarán dar el batacazo en el Monumental y así conseguir su segundo triunfo en el Clausura.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?

En suelo peruano, el choque entre Universitario vs Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México y Costa Rica: 17.30 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 18.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 horas
  • Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 20.30 horas

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys?

El partido entre Universitario y Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura será transmitido a nivel nacional a través de la señal de GOLPERU. Además, los aficionados podrán seguir este emocionante duelo entre cremas y rosados de forma online, siempre que tengan una suscripción activa a la plataforma de streaming Movistar Play.

Posibles alineaciones de Universitario ante Sport Boys

  • Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.
  • Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Oslimg Mora, Luis Urruti; Fidel Martínez y Fabrizio Roca.

Universitario ante Sport Boys: pronósticos del partido

La 'U' se ha vuelto fuerte en su casa. Por ello, es el claro favorito en la casa de apuestas para sumar tres puntos.

  • Betsson: gana Universitario (1.30), empate (5.30), gana Sport Boys (9.60)
  • Bet365: gana Universitario (1.30), empate (5.00), gana Sport Boys (9.50)
  • Betano: gana Universitario (1.32), empate (4.85), gana Sport Boys (10.00)
  • Doradobet: gana Universitario (1.30), empate (5.00), gana Sport Boys (10.00).
